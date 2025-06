Sensacyjne doniesienia ws. Łukasza Skorupskiego

34-latek do Serie A trafił w 2013 roku. Jego pierwszym klubem była Roma, w latach 2015-2017 był wypożyczony do Empoli, a od 2018 roku występuje w Bologni. To właśnie w tym ostatnim klubie rozwinął skrzydła i zaczął regularnie otrzymywać powołania do seniorskiej reprezentacji Polski. Wygląda jednak na to, że przygoda w Italii Skorupskiego może wkrótce dobiec końca.

Skorupski odejdzie z Bologni? Zainteresowanie z Arabii Saudyjskiej

Podobno bramkarz reprezentacji Polski znalazł się na celowniku klubów z Arabii Saudyjskiej. Jakie kluby kuszą polskiego bramkarza? Tego nie wiadomo, bo "Corriere dello Sport" nie podaje konkretnych zainteresowanych usługami Skorupskiego. Wiemy jednak, że Bologna traktuje sprawę potencjalnego odejścia Polaka poważnie. Włoski klub już bowiem ma rozglądać się za jego następcą.

Te doniesienia są o tyle zaskakujące, że w kwietniu Skorupski związał się z Bologną do końca przyszłego sezonu (za sprawą klauzuli, która automatycznie przedłużyła jego kontrakt). Na dodatek od lat stanowi trzon włoskiego zespołu. W maju sięgnął z nim po pierwsze trofeum w karierze - drużyna Vincenzo Italiano niespodziewanie ograła w finale Coppa Italia AC Milan.

Reprezentant Polski sensacyjnie zmieni klub?

W gronie zawodników, którzy mogą zastąpić Skorupskiego, włoska gazeta wymienia Pietro Terracciano z Fiorentiny, Elii Caprilego z Napol, Mattię Perina z Juventusu oraz Ivana Provodela z Lazio. W kierunku ich zatrudnienia nie zostały poczynione jeszcze znaczące kroki, ale co istotne: za Polaka Bologna też nie otrzymała oficjalnej oferty. Najwidoczniej jednak klub spodziewa się, że finansowe perspektywy w Saudi Pro League mogą przekonać 34-latka do zmiany barw klubowych.

Skorupski w barwach Bologni wystąpił w 252 meczach, w których zachował 66 czystych kont.