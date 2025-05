Zapowiada się polska bitwa o Serie A. "Pupilek Probierza" w akcji

Rywalizacja o mistrzostwo w tym sezonie Serie A jest bardzo zacięta. Na tytuł wciąż mają szanse Napoli, które jest pierwsze z dorobkiem 79 pkt i Inter, tracący tylko jedno "oczko" do rywala. Ponadto Nerazurri zmierzą się z PSG w finale Ligi Mistrzów.

Zacięta walka o awans do Serie A

Ciekawa jest również sytuacja na dole tabeli włoskiej ekstraklasy. Z elitą na pewno pożegnała się Monza Kacpra Urbańskiego. O być albo nie być walczą jeszcze Venezia, Empoli, Lecce oraz Parma. Wszystko rozstrzygnie się w ostatniej kolejce.

Jesteśmy świadkami równie zaciętej rywalizacji o awans do Serie A. Przypomnijmy, że pierwsze dwa zespoły awansują do niej bezpośrednio - Sassuolo i Pisa, natomiast zespoły z miejsc 3-8 uczestniczą w barażach, których zwycięzca awansuje do Serie A.

Przypomniał o sobie "pupilek" Probierza

W półfinałach rywalizowali piłkarze Spezii - Arkadiusza Recy i Przemysława Wiśniewskiego z Catanzaro oraz Cremonese z Juve Stabia - Patryka Pedy. Spezia wygrała pierwszy mecz 2:0, a Juve Stabia 2:1. Do Serie A awansuje zwycięzca finału baraży, co może oznaczać, że w przyszłym sezonie będziemy oglądali kolejnych Biało-Czerwonych we włoskiej elicie.

Dzięki zwycięstwu 2:1 i wykonaniu pierwszego kroku do awansu, przypomniał o sobie Patryk Peda, który zagrał 90 minut przeciwko Cremonese. Z kolei w drugim półfinale 90 minut zanotował tylko Przemysław Wiśniewski, a jego rodak - Arkadiusz Reca całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych.

Dwa mecze finału baraży zaplanowano na 29 maja i 1 czerwca. Jeśli któremuś z Polaków uda się awansować, może Michał Probierz powoła ich do reprezentacji. Przypomnijmy, że Patryk Peda w 2023 roku dostał sensacyjne powołanie od Michała Probierza na mecze el. do mistrzostw Europy 2024. Był nazywany nawet "żołnierzem" i "pupilkiem" trenera. 23-latek zadebiutował nawet w wygranym 2:0 meczu z Wyspami Owczymi. Od tamtej pory w kadrze go nie oglądaliśmy, więc jak uda mu wejść do Serie A, przypomni sobie o nim selekcjoner.