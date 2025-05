Inter Mediolan wciąż może zakończyć sezon 24/25 z dwoma trofeami. Zespół Simone Inzaghiego jest w finale Ligi Mistrzów, w którym zagra z Paris Saint-Germain. Poza tym nadal trwa zaciekła walka między Interem a Napoli w Serie A. Napoli ma punkt przewagi nad Interem przed ostatnią kolejką sezonu. W miniony weekend Napoli zremisowało bezbramkowo z Parmą, a Inter podzielił się punktami z Lazio (2:2). Najpewniej wszystko zdecyduje się w piątek, gdy Napoli zagra z Cagliari, a Inter zmierzy się na wyjeździe z Como. W przypadku równej liczby punktów 26 maja odbędzie się play-off o mistrzostwo.

Saudyjczycy zgłosili się do trenera Interu. Znana odpowiedź Inzaghiego

Włoski Sky Sport informuje, że niedawno doszło do spotkania między Simone Inzaghim a Fahadem bin Nafelem, prezesem Al-Hilal. Prawdopodobny wicemistrz Arabii Saudyjskiej chce oprzeć na Włochu swój projekt na kolejny sezon. Jorge Jesus został zwolniony z tej funkcji po odpadnięciu w półfinale Azjatyckiej Ligi Mistrzów, a do końca sezonu drużynę prowadzi Mohammad Al-Shalhoub. Do porozumienia nie doszło, a Inzaghi jest skłonny odrzucić ofertę od Al-Hilal.

To oznacza, że Inzaghi pozostanie trenerem Interu. Al-Hilal zwróci się teraz ku innym profilom. Sky Sport wskazuje kandydatury Marco Silvy z Fulham i Nuno Espirito Santo z Nottingham Forest. Al-Hilal chce znaleźć nowego trenera jeszcze przed Klubowymi Mistrzostwami Świata, które rozpoczną się 15 czerwca. Al-Hilal zagra w grupie H z Realem Madryt, Pachucą i Red Bullem Salzburg.

Jaka będzie przyszłość Inzaghiego w Mediolanie? Z informacji włoskich dziennikarzy wynika, że jego umowa zostanie przedłużona do czerwca 2027 r., dzięki której zarobi siedem mln euro za sezon - aktualny kontrakt wygasa w przyszłym sezonie. Dla porównania Al-Hilal oferowało Inzaghiemu trzyletnią umowę i roczną pensję na poziomie 20 mln euro.

Mecz Interu z Como w ostatniej kolejce Serie A odbędzie się w piątek o godz. 20:45. Finał Ligi Mistrzów między Interem a PSG będzie rozegrany w sobotę 31 maja o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo z finału LM w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.