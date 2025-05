Oto polski "Del Piero"! Włosi pieją z zachwytu

Nicola Zalewski wyszedł w podstawowym składzie Interu Mediolan na niedzielne, wyjazdowe spotkanie Serie A z Torino. I po niespełna kwadransie zdobył premierową bramkę dla mistrzów Włoch, co okazało się ukoronowaniem jego występu.

Nicola Zalewski zdobył pierwszą bramkę dla Interu Mediolan. Włosi wniebowzięci

Jak reprezentanta Polski oceniono w mediach?

Portal calciomercato.it przyznał mu notę 8 (w skali 1-10), najwyższą w zespole. "Jego najlepszy mecz odkąd dołączył do Interu [...]. Jego pierwszy gol dla Nerazzurrich był w stylu Alessandro Del Piero. W drugiej połowie stworzył okazję Federico Dimarco, który jej nie wykorzystał" - uzasadniono.

Również bardzo wysoko, bo aż na 7,5, oceniły Zalewskiego stacja Sky Sport (bez argumentacji) oraz portal calciomercato.com - w obu przypadkach był najlepszy w drużynie. "Gdy otrzymuje piłkę od kolegi z drużyny, otwiera sobie drogę do wykończenia, oddaje podkręcony strzał na dalszy słupek, którym pokonuje Vanję Milinkovicia-Savicia i otwiera wynik po 14 minutach gry. Jest nieuchwytny, w pojedynkę wpędza połowę defensywy Torino w kryzys, grając między Samuele Riccim i Alim Dembele" - czytamy w drugim z wymienionych mediów.

Nicola Zalewski zachwycił. "Zainspirowany jak nigdy wcześniej"

Wiele innych, w tym "Il Messagero" czy portal goal.com (brak uzasadnień), przyznało 23-latkowu notę 7, która we wszystkich przypadkach stawiała go w roli najlepszego zawodnika Interu (samemu lub ex aequo). "Zainspirowany jak nigdy wcześniej podczas swojego krótkiego pobytu w Interze, strzelił kluczowego i błyskotliwego gola niemal z niczego, po czym popisał się serią inteligentnych, jakościowych zagrań, które sprawiły, że gra jego drużyny przebiegała płynnie" - zachwyca się football-italia.net.

"Jego strzału prawą nogą Milinković-Savić nie mógł zatrzymać. Po wejściu Dimarco połączenie z lewej strony jest jeszcze lepsze, a następnie schodzi, ponieważ dostał żółtą kartkę" - podsumował serwis tuttomercatoweb.com. "Bardzo dobry wybór Simone Inzaghiego. Gra bardzo ofensywnie i w ten sposób dochodzi do wspaniałego gola" - dodał portal sport.virgilio.it.

Dotychczas Nicola Zalewski rozegrał 12 meczów, strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę dla Interu Mediolan. Do tego klubu jest wypożyczony z Romy i będzie mógł zostać wykupiony po zakończeniu sezonu.