Skorupski został antybohaterem we Włoszech po tym, co zrobił

Bologna remisowała 1:1 z Juventusem w ważnym dla obu zespołów meczu 35. kolejki Serie A, a pełne spotkanie rozegrał Łukasz Skorupski. Niestety włoskie media dość surowo oceniają polskiego bramkarza i wskazują, że to on popełnił błąd przy bramce dla przeciwników. "Został zaskoczony" i "popełnił błąd" - takie hasła znajdujemy we włoskiej prasie.

