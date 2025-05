Ależ błąd Skorupskiego z Juventusem! To była 9. minuta. "Maślane palce"

Walka o mistrzostwo Włoch i europejskie puchary na Półwyspie Apenińskim będzie toczyła się do ostatniej kolejki, a w wyścigu o grę w Europie w przyszłym sezonie uczestniczą drużyny Juventusu i Bolognii. Obie te ekipy zmierzyły się w niedzielny wieczór w meczu 35. kolejki Serie A.

Łukasz Skorupski z dużym błędem już na początku meczu z Juventusem

Spotkanie już w dziewiątej minucie fantastycznie zaczęło się dla ekipy z Turynu. Khephren Thuram dostał piłkę przed polem karnym, huknął z lewej nogi, ale w sam środek bramki. Jednak to uderzenie przełamało rękawice Łukasza Skorupskiego i wpadło do siatki.

- Błąd Łukasza Skorupskiego! - krzyknął komentujący to spotkanie Piotr Dumanowski. - Miał tę piłkę na rękawicach Skorupski. Mógł tutaj lepiej interweniować. Powinien to sparować na rzut rożny - wtórował mu Dominik Guziak.

- Często Włosi w takich sytuacjach mówią "dita di burro", czyli takie maślane palce. Uderzenie, które musi zostać obronione - podsumował tę sytuację Dumanowski. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1.

Dla Łukasza Skorupskiego niedzielny mecz z Juventusem był 34 występem w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Wpuścił w nich 35 bramek i zanotował 12 czystych kont.

Co zaś tyczy się sytuacji w tabeli, to Juventus zajmuje czwarte miejsce i ma 63 punkty, a więc jest blisko gry w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Za to Bologna ma 62 "oczka" i jest na siódmej pozycji, a więc całkowicie poza europejskimi pucharami. Do piątego i szóstego miejsca traci punkt.