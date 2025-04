Była 81. minuta i 0:1. Wtedy Inzaghi posłał w bój Zielińskiego

Inter Mediolan ma za sobą dwa bardzo nieudane mecze. Najpierw przegrał 0:1 z Bologną w Serie A, a następnie doznał bolesnej porażki 0:3 z Milanem w Pucharze Włoch. Ekipa Simone Inzaghiego szybko miała okazję do rehabilitacji. Już w niedzielę o godzinie 15:00 podejmowała u siebie AS Romę. Znów czekało ją jednak trudne zadanie, ponieważ rywale są w dobrej formie i ostatnio regularnie punktują.

Kolejna wpadka Interu Mediolan. Mistrzostwo Włoch wymyka się z rąk

Od początku starcie było wyrównane. Częściej przy piłce utrzymywali się gospodarze, ale nie przynosiło to żadnych efektów. Zdecydowanie bardziej konkretna była AS Roma, która objęła prowadzenie w 22. minucie za sprawą Matiasa Soule. Goście zamierzali iść za ciosem i mieli kilka kolejnych groźnych okazji, ale żadnej z nich nie wykorzystali.

Inter natomiast starał się wykreować groźne akcje i częściej gościł przy polu karnym AS Romy. Gospodarze nie byli jednak w stanie w żaden sposób zagrozić bramce rywali i ostatecznie nic więcej w pierwszej połowie już się nie wydarzyło. Tym samym AS Roma prowadziła do przerwy 1:0.

W drugiej połowie obraz gry się nie zmienił. Znów częściej przy piłce utrzymywał się Inter i znów nic z tego nie wynikało. Piłkarze Simone Inzaghiego mieli wielkie problemy z kreowaniem okazji i oddawaniem strzałów na bramkę. Najlepiej pokazuje to statystyka - po 65 minutach gospodarze mieli na koncie tylko jedno celne uderzenie.

W międzyczasie na boisku pojawił się Nicola Zalewski. Minuty mijały, a Inter wciąż nie był w stanie zdobyć wyrównującej bramki. Pod koniec meczu na murawę wszedł Piotr Zieliński, który wrócił po kontuzji. Jego wejście nie wpłynęło jednak na wydarzenia i ostatecznie Interowi nie udało się wyrównać. AS Roma wygrała 1:0, a dla ekipy Simone Inzaghiego to już trzecia porażka z rzędu i mistrzostwo Włoch zaczyna się wymykać jej z rąk.

Inter Mediolan 0:1 AS Roma

Strzelcy: Matias Soule (22')

Inter obecnie jest liderem tabeli z dorobkiem 71 punktów, ale jeszcze tego samego dnia może spaść na drugie miejsce, jeśli Napoli przynajmniej zremisuje z Torino. AS Roma z kolei jest piąta i ma 60 punktów.