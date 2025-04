Były trener Legii może stracić pracę. Fatalne wieści

Kosta Runjaić wszedł znakomicie do Udinese Calcio - do 25 października miał siedem zwycięstw, remis i trzy porażki. Przez długi czas Udinese znajdowało się w czołowej szóstce Serie A. Później przyszły gorsze wyniki, natomiast sytuacja klubu z Dacia Arena wyglądała na tyle dobrze, że nie był on zamieszany w walkę o utrzymanie. Czy Runjaić będzie miał okazję, by pracować dłużej we Włoszech?

Włoski dziennikarz Orazio Accomando z DAZN informuje, że Runjaić może stracić pracę w Udinese jeszcze w tym sezonie. Ostatnio jego zespół notuje serię pięciu porażek z rzędu - 0:1 z Hellasem Verona, 1:2 z Interem Mediolan, 0:1 z Genoą, 0:4 z Milanem i 0:2 z Torino. Accomando przekonuje, że najbliższy mecz z Bolonią może okazać się decydujący dla przyszłości Runjaicia. Pozostanie Kosty na kolejny sezon w Udinese jest określane jako "trudne".

Te doniesienia mogą dziwić, ponieważ Udinese zajmuje jedenaste miejsce z 40 punktami i ma już matematycznie zapewnione utrzymanie w Serie A. Gorsze wyniki Udinese łączą się też z absencją Floriana Thauvina, a więc kapitana klubu, który w tym sezonie strzelił dziewięć goli i zanotował pięć asyst w 26 meczach. Kontrakt Runjaicia z Udinese jest ważny do końca tego sezonu i nie ma w nim zawartej opcji przedłużenia.

- Nigdy nie miałem pięciu porażek z rzędu, ale to jest inny poziom i nowe doświadczenie dla mnie. Musimy się z tego wydostać, a jedynym sposobem jest pójście naprzód. Brakowało nam jakości, szczęścia, może nawet energii - mówił Runjaić po przegranym 0:2 meczu z Torino w 33. kolejce ligi włoskiej.

Kto może zostać następcą Runjaicia w Udinese? Portal tuttoudinese.it wskazuje, że wybór może paść na Alberta Rierę, trenera NK Celje, który dotarł w tym sezonie do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Tam jednak klub ze Słowenii odpadł po dwumeczu z Fiorentiną.

Ależ słowa o Runjaiciu. "Zbudował niemal idealną maszynę"

Jeszcze kilka tygodni temu włoskie media zachwycały się Runjaiciem i jego wynikami w Udinese. "Duża w tym zasługa Runjaicia, 53-letniego niemieckiego trenera, który przybył do Włoch ku obojętności większości i mimo początkowego sceptycyzmu zbudował niemal idealną maszynę, która zaskakuje. Chapeau bas, panie Runjaić" - pisał portal calciomercato.com.