Zalewski ujawnił, jak zachował się Zieliński po jego transferze do Interu

- Będzie mu trudno o wyjściową jedenastkę, natomiast wchodząc z ławki rezerwowych, musi dawać konkrety, udowadniać za każdym razem, że jest wartością dla tej drużyny. Tylko w taki sposób może pracować na kolejne minuty i kolejne występy - powiedział o Nicoli Zalewskim Marco Tardelli, mistrz świata z 1982 r. Reprezentant Polski szybko zadomowił się w zespole mistrzów Włoch, w czym pomogła mu obecność Piotra Zielińskiego.

Nicola Zalewski mówi o początkach w Interze Mediolan. "Bardzo ważny etap"

W wywiadzie wyemitowanym w Eleven Sports 23-latek zdradził, co dla niego oznacza dołączenie do mediolańskiego klubu: - To bardzo ważny etap w mojej karierze. Inter to jedna z najlepszych drużyn na świecie. Mam nadzieję, że pomogę drużynie osiągnąć cele.

- Nie znam Mediolanu tak dobrze, jak Rzymu, tam mam przyjaciół i rodzinę, ale to nie powstrzyma mnie przed rozwojem kariery. Mediolan to piękne miasto, z pewnością się tu zadomowię. Mam nadzieję, że będę dobrze spisywał się w Interze, co jest oczywiście najważniejsze - dodał.

Nicola Zalewski zdradził, jak pomaga mu Piotr Zieliński po dołączeniu do Interu Mediolan. "Podziwiam"

Adaptację w nowym środowisku ułatwia wahadłowemu obecność rodaka, który prywatnie jest jego bliskim przyjacielem. - Piotr bardzo mi pomógł w przeprowadzce. Dużo rozmawiamy, prawie codziennie. To świetny zawodnik, którego naprawdę podziwiam. Mam nadzieję, że będę mógł cieszyć się noszeniem tej koszulki razem z nim - wyznał Zalewski.

Młody piłkarz chciałby stać się ważną postacią Interu, jak również zdobywać z nim trofea. - Mam dopiero 23 lata, więc jest jeszcze sporo czasu. Myślę, że to odpowiedni zespół, w którym mogę się rozwijać. Sztab i trener naprawdę mnie chcieli, więc zobaczyli coś, co im się podoba. Mam nadzieję, że spłacę ich zaufanie - zakończył Zalewski, który został wypożyczony z AS Romy z opcją wykupu za ok. 6 mln euro.

Dotychczas 27-krotny reprezentant Polski rozegrał trzy mecze dla Interu Mediolan. Nie strzelił żadnego gola, za to zaliczył jedną asystę, w debiucie z AC Milanem (1:1).