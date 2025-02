Były reprezentant Polski nie ma złudzeń ws. transferu Zalewskiego. "Oby nie okazało się..."

Nicola Zalewski zanotował mocne wejście do Interu. W derbach z Milanem zanotował asystę, która dała jego drużynie remis. Były reprezentant Polski Piotr Czachowski w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" przyznał, że szanuje go za ten wybór i pokusił się o stwierdzenie, że może mieć łatwiej niż Piotr Zieliński. - Warto mierzyć wysoko, ale oby nie okazało się, że przejściem z Romy do Interu wpadł z deszczu pod rynnę - wyznał.

Fot. REUTERS/Alessandro Garofalo