Niepokojące wieści prosto z Włoch: "Milik opuścił Turyn". Oto powód

Arkadiusz Milik obecny sezon ma jak dotąd całkowicie stracony. W barwach Juventusu nie rozegrał ani jednego meczu. Najpierw długo leczył kontuzję kolana, jakiej nabawił się tuż przed Euro 2024. Na początku stycznia zaś, gdy już wydawało się, że wróci do gry, na treningu doznał urazu łydki. Włoska "La Gazzetta dello Sport" informowała wtedy, że przerwa w jego przypadku przedłuży się o kolejne kilka tygodni. Co zatem z jego leczeniem i kiedy możemy spodziewać się go na murawie?

REKLAMA

Zobacz wideo

Niepokojące wieści ws. Milika. Wyjechał. "Powrót pozostaje niewiadomą"

Jeszcze w środę portal juveatrestelle.it przekazał umiarkowanie optymistyczne wieści. - Thiago Motta i jego sztab pracują nad zapewnieniem Milikowi powrotu bez ryzyka, zgodnie z planem, który łączy spersonalizowany trening oraz stopniowe włączanie do pracy drużynowej. Dotychczasowa nieobecność na treningach zespołu w lutym nie jest więc powodem do niepokoju, a częścią strategii. Celem turyńczyków jest ponowna dostępność Milika za około 15 dni - mogliśmy przeczytać.

Niestety niedługo później znacznie bardziej alarmujące doniesienia miał dziennikarz "La Gazzetta dello Sport" - Giovanni Albanese. - Milik kilka dni temu opuścił Turyn: kontynuuje leczenie w Polsce. Jego powrót do zdrowia pozostaje niewiadomą. Juventus zabezpieczył się na rynku transferowym, sprowadzając do klubu Kolo Muaniego - podał na platformie X.

W świetle tych informacji wygląda na to, że Milika na boisku będziemy mogli oglądać później niż za dwa tygodnie. Problemem 30-latka będzie także rosnąca konkurencja w ataku. Już przed kontuzją Polak przegrywał rywalizację o miejsce w składzie z Dusanem Vlahoviciem. Zimą doszedł mu jeszcze jeden konkurent. Juventus wypożyczył z PSG Randala Kolo Muaniego, a ten już poczyna sobie znakomicie. W debiutanckim meczu z Napoli (1:2) Publikujw kolejnym z Empoli (4:1) dorzucił następna dwa.