Grubo. Oto co Roma zrobiła zaraz po odejściu Zalewskiego

W minioną sobotę Nicola Zalewski został oficjalnie zaprezentowany jako piłkarz Interu Mediolan, a dzień później zanotował asystę w derbach Mediolanu w meczu z AC Milanem (1:1). Reprezentant Polski został wypożyczony z AS Romy do drużyny mistrzów Włoch do końca obecnego sezonu. Inter za wypożyczenie zapłacił 600 tysięcy euro i ma opcję wykupu zawodnika za 6,5 miliona euro.

Ostatnie dni i godziny zimowego okienka transferowego były naprawdę pracowite w klubie z Wiecznego Miasta. Pojawiły się nawet doniesienia, że Roma chciała z Southampton kupić Jana Bednarka za osiem milionów euro, ale angielski klub odrzucił tę ofertę. Z tego też powodu Włosi musieli szukać innego zawodnika na pozycję środkowego obrońcy.

AS Roma sprowadziła trzech zawodników w ostatnich godzinach okienka transferowego

W poniedziałek był ostatni dzień okienka transferowego i AS Roma poinformowała o sprowadzeniu aż trzech zawodników! Pierwszy to 23-letni lewy obrońca Anass Salah-Eddine z FC Twente, za którego Rzymianie zapłacili osiem milionów euro. Będzie on mógł występować na boku boiska, na którym zwykle oglądaliśmy Zalewskiego.

Do tego doszły dwa wypożyczenia: 26-letni środkowy obrońca Victor Nelsson z Galatasaray i 21-letni defensywny pomocnik z RB Salzburg Lucas Gourna-Douath. Za wypożyczenie Nelssona włoski klub zapłacił pół miliona euro.

Po 23 kolejkach Serie A AS Roma zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli i ma 31 punktów na koncie. Traci jedenaście "oczek" do miejsca czwartego, które premiuje grą w Lidze Mistrzów. Kolejny mecz klub ze stolicy Włoch rozegra w środę 5 lutego o godz. 21:00 na wyjeździe z AC Milanem w ćwierćfinale Pucharu Włoch.