Bohater Interu zaczął mówić o Zalewskim. O tym będzie głośno

W sobotni wieczór Inter Mediolan potwierdził to, na co czekali polscy kibice. Nicola Zalewski trafił do Interu w ramach wypożyczenia z Romy do końca sezonu. Inter ma możliwość wykupu Zalewskiego po sezonie za 6,5 mln euro, a wcześniej zapłacił 600 tys. euro za samo wypożyczenie. Inter zdążył zarejestrować Nicolę na derby Mediolanu, a Zalewski pojawił się na boisku w 76. minucie, zmieniając Federico Dimarco.

Dzięki Zalewskiemu Inter zremisował 1:1 w derbach z Milanem. Polak zgrał piłkę klatkową piersiową, po czym Stefan de Vrij pokonał Mike'a Maignana z bliskiej odległości. - Zalewski wszedł dobrze w mecz. To jakościowy piłkarz, którego nam brakowało. Cieszę się, że go mam w zespole. Wyraźnie nam pomoże w tym sezonie. Od razu był dla mnie dostępny. Śledziłem jego poczynania i lubię jego profil. Będzie dla nas dużym wsparciem - mówił Simone Inzaghi, trener Interu.

A jak włoskie media pisały o debiucie Zalewskiego w nowych barwach? "Nie powinien w ogóle grać, ale asystował przy decydującym golu De Vrija. Już zyskał pełen szacunek kibiców. Wszedł na boisko i zanotował decydującą asystę. O co więcej można prosić? Jego asysta to było więcej, niż trzeba było zrobić, by zaliczyć pozytywny występ" - czytamy.

Zalewski dostanie prezent od kolegi z zespołu. "Oczywiście"

De Vrij został wybrany najlepszym piłkarzem w niedzielnych derbach Mediolanu. Podczas wywiadu dla klubowej telewizji odniósł się do asysty, którą otrzymał od Zalewskiego. - Myślę, że to był dobry mecz. Niestety straciliśmy punkty, ale graliśmy swoje, wierzyliśmy i szukaliśmy wyrównania. Piłka nie chciała wpaść do bramki, mieliśmy trzy słupki. Dobrze, że na koniec Nicola zagrał mi dobrą piłkę. Dobrze jest wyjść z tego meczu z remisem - przekazał Holender.

- Czy sprawię coś Zalewskiemu za asystę? Oczywiście - dodał De Vrij. Obaj piłkarze mają przeszłość w Rzymie - Zalewski jako piłkarz Romy, a De Vrij jako zawodnik Lazio. - Ja i Nicola znamy derby Rzymu i derby Mediolanu. To bardzo, ujmę to tak, serdeczny mecz dla obu drużyn. W tym roku przegraliśmy z Milanem dwa razy i zrobiliśmy wszystko, by uratować ten mecz. Przynajmniej nie przegraliśmy - tłumaczył obrońca Interu.

Niewykluczone, że Zalewski znajdzie się w wyjściowym składzie Interu przy okazji spotkania z Fiorentiną, które odbędzie się 10 lutego o godz. 20:45. Dlaczego? Ponieważ Denzel Dumfries obejrzał żółtą kartkę w derbach Mediolanu i będzie niedostępny na kolejny mecz.

Po remisie w derbach Inter zajmuje drugie miejsce z 51 punktami i traci dwa do prowadzącego Napoli. Jeżeli zespół Antonio Conte pokona Romę w "derbach Słońca", to Inter będzie tracił już pięć punktów do lidera.