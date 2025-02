Zalewski reaguje! Wypalił prosto z mostu po przejściu do Interu

"To się wydarzyło! Mamy drugiego reprezentanta Polski w barwach Interu Mediolan. Po Piotrze Zielińskim do klubu dołączył Nicola Zalewski, zaledwie na kilkanaście godzin przed zamknięciem zimowego okna transferowego. Zalewski zostanie wypożyczony do Interu za 600 tysięcy euro. Mediolańczycy będą mieli opcję wykupu zawodnika za 6,5 miliona. Aktualny mistrz Włoch od samego początku postawił sprawę jasno - wypożyczenie albo brak porozumienia" - pisał dziennikarz Sport.pl Aleksander Bernard.

Zalewski przerwał milczenie. Co za słowa po transferze

Zalewski po ponad 120 meczach odchodzi z Romy i choć jest to póki co tylko wypożyczenie, to niewykluczone, że po sezonie na stałe przeniesie się do Interu Mediolan. Polak na swoim Instagramie zamieścił emocjonujący wpis, który opatrzył zdjęcie małego, samego siebie.

"Witaj Romo! Od kiedy pierwszy raz założyłem twoją koszulkę minęło 14 lat, całe życie. Jakkolwiek się to potoczy. Dzięki za wszystko" - napisał.

Wpis reprezentanta Polski skomentowało wielu zawodników Romy. Niccolo Pisilli, Lorenzo Pellegrini, Tommaso Baldanzi, Stephan El Shaarawy i Ebrima Darboe. Reagują także byli piłkarze Romy: Riccardo Calafiori, Sergio Oliveira, Edoardo Bove.

Według włoskich mediów Zalewski może zadebiutować w Interze już w niedzielnych derbach Mediolanu przeciwko Milanowi. O regularną grę może być trudno. Federico Dimarco i Denzel Dumfries - podstawowi wahadłowi Interu - należą do najlepszych we Włoszech. Czas pokaże, czy ten transfer wyjdzie Zalewskiemu na dobre.