Wiadomo, kiedy debiut Zalewskiego w Interze. "Potwierdzone"

- Zalewski dołącza do Interu przede wszystkim jako zawodnik rotacyjny. Polak zajmie miejsce Kanadyjczyka Tajona Buchanana, który został wypożyczony do Villarrealu z opcją wykupu. Buchanan opuścił letni okres przygotowawczy z powodu kontuzji, przez co zagrał zaledwie 163 minuty w pierwszej części sezonu. Zalewski ma na tym etapie ponad siedem razy więcej minut - pisał dziennikarz Sport.pl Aleksander Bernard.

Wtedy może zadebiutować Zalewski. Włosi ogłosili

Przez ostatnie miesiące saga z udziałem Nicoli Zalewskiego nie zwalniała tempa. Polak nie grał w Romie, przegrywając rywalizację z Angelino, Alexisem Saelemaekersem, Zekim Celikiem, sprowadzonym latem Saudem Abdulhamidem, a nawet nominalnym skrzydłowym Stephanem El Shaarawy'm. Jego występ były incydentalne, a jak już dostawał szansę od Claudio Ranieriego to zawodził.

Doszło nawet do tego, że Roma zimą ściągnęła do klubu kolejnego bocznego obrońcę - Devyne Renscha. W tej sytuacji stało się jasne - Zalewski musi szukać nowego miejsca do regularnego grania. Czy po zmianie barw klubowych jego sytuacja ulegnie poprawie?

Można mieć co do tego wątpliwości. Wahadła w Interze Mediolan są naprawdę dobrze obsadzone. Po prawej stronie występuje Denzel Dumfries, a po lewej uznawany za jednego z najlepszych zawodników tej pozycji na świecie - Federico Dimarco.

Inter wypożyczył Zalewskiego na pół roku i nic tym nie zaryzykował. Czy Polakowi dobrze zrobi zmiana otoczenia i będzie w stanie przenieść dobrą grę z reprezentacji na niwę klubową? Odpowiedzi na to pytanie jeszcze nie znamy. Wiemy za to, kiedy można spodziewać się debiutu 23-latka. Szczegóły ujawnił jeden z włoskich dziennikarzy.

- Wszystko potwierdzone. Zalewski będzie jutro do dyspozycji Inzaghiego - napisał w sobotę na portalu X Matteo Barzaghi ze Sky Sports. Pozostaje więc czekać i liczyć na to, że Polak zadebiutuje w nowych barwach.

W niedzielę o 18:00 Inter zmierzy się w niezwykle prestiżowych i wyczekiwanych przez kibiców derbach Mediolanu. We wrześniu - być może dość niespodziewanie - będący w kryzysie Milan wygrał z Interem 2:1. Gola dla nowego zespołu Zalewskiego zdobył wówczas wspominany już Dimarco, a dla rywali trafiali Christian Pulisic i Matteo Gabbia.