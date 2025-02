Całe Włochy trąbią o Zalewskim! Tak zareagowali na transfer Polaka

"To się wydarzyło! Mamy drugiego reprezentanta Polski w barwach Interu Mediolan. Po Piotrze Zielińskim do klubu dołączył Nicola Zalewski, zaledwie na kilkanaście godzin przed zamknięciem zimowego okna transferowego. Zalewski zostanie wypożyczony do Interu za 600 tysięcy euro. Mediolańczycy będą mieli opcję wykupu zawodnika za 6,5 miliona. Aktualny mistrz Włoch od samego początku postawił sprawę jasno - wypożyczenie albo brak porozumienia" - pisał dziennikarz Sport.pl Aleksander Bernard.

Zalewski zmienia klub. Włochy się rozpisują

Saga transferowa z udziałem Zalewskiego trwała tej zimy w najlepsze. Wydawało się, że Polak będzie mógł odejść do Marsylii, która była zainteresowana transferem. Ostatecznie jednak wylądował w Interze Mediolan. To ruch o tyle ciekawy, że Polak nie grał zbyt wiele w Romie, a w Interze wahadła są świetnie obsadzone. Zalewski będzie rywalizować o skład z Federico Dimarco i Denzelem Dumfriesem.

"Zalewski będzie dobrym nabytkiem, może grać na prawie każdej pozycji w pomocy i będzie dużym wsparciem pod koniec sezonu" - tak, cytowany przez portal fcinter1908.it, mówi Stephane Dalmat, który w latach 2001-2003 grał dla Interu.

"Wiadomość krążyła już od kilku dni, teraz jest już oficjalna: Nicola Zalewski został nowym piłkarzem Interu" - ogłosił Fantacalcio, dodając że Zalewski będzie już dostępny do gry na niedzielne derby z Milanem.

"Po tym, jak transfer Buchanana do Villarrealu stał się oficjalny, Inter sfinalizował transakcję z jego następcą: Zalewskim z Romy . Zdecydowane przyspieszenie i zawarta umowa między dwoma klubami, które w ostatnich godzinach zbliżyły się do siebie w sprawie wypożyczenia z prawem wykupu skrzydłowego urodzonego w 2002 r" - odnotował Sky Sports.

"Biały dym" - ogłosiła "La Gazzetta dello Sport", komentując transfer Zalewskiego. Źródło odnotowało także historię Polaka. "Nicola urodził się w Tivoli, niedaleko Rzymu, ale wybrał Polskę dla swoich rodziców, którzy uciekli z kraju pod koniec lat 80. podczas reżimu komunistycznego" - napisano.

Czas pokaże, czy Zalewski w niedzielny wieczór (1 lutego, 18:00) rzeczywiście zadebiutuje w Interze Mediolan. W barwach Romy, której jest wychowankiem, rozegrał 123 mecze, zdobył dwa gole i zaliczył dziewięć asyst. W 2022 roku wygrał Ligę Konferencji.