Zalewski jest już w Mediolanie. To naprawdę się dzieje!

"Inter Mediolan osiągnął porozumienie z AS Romą w sprawie transferu Nicoli Zalewskiego" - ogłosił w sobotę znany dziennikarz Fabrizio Romano, co jest niemal równoznaczne z transferem reprezentanta Polski do mistrzów Włoch.

Z czasem wyszły na jaw kolejne szczegóły tej transakcji. 23-latek przedłużył kontrakt z Romą, aby trafić na półroczne wypożyczenie za 600 tys. euro. Ponadto zawarto opcję transferu definitywnego za kwotę 6,5 mln euro. A wszystko wskazuje na to, że niebawem zostanie wydany oficjalny komunikat w tej sprawie.

Nicola Zalewski dotarł do Mediolanu. Transfer do Interu na ostatniej prostej

"Zalewski jest w Mediolanie" - ogłoszono na profilu portalu fcinternews.it w serwisie X. Włoski dziennikarz towarzyszył piłkarzowi tuż po dotarciu do stolicy Lombardii, gdzie zostaną dopełnione ostatnie formalności przed transferem. I nie odstępował Polaka choćby na krok.

Tym samym 23-latek zostanie klubowym kolegą Piotra Zielińskiego. Wspólnie będą mieli okazję powalczyć o cztery trofea, albowiem Inter rywalizuje lub będzie rywalizować w: Serie A (wicelider, trzy punkty straty do prowadzącego Napoli przy jednym meczu rozegranym mniej), Lidze Mistrzów (1/8 finału), Pucharze Włoch (ćwierćfinał) oraz Klubowych Mistrzostwach Świata (zaplanowane na czerwiec i lipiec).

W tym sezonie Nicola Zalewski rozegrał 17 meczów w barwach AS Romy. Przełożyło się to na 817 minut spędzonych na murawie, w tym czasie nie strzelił żadnego gola, zaliczył za to dwie asysty.