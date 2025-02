Tyle Inter zapłaci Romie za Zalewskiego. Oto całkowita kwota

"Nicola Zalewski nie będzie piłkarzem Romy w drugiej części sezonu 24/25. Co prawda Polak przedłuży umowę z tym klubem, ale tylko po to, by trafić na wypożyczenie do ligowego rywala. Pojawiło się słynne "here we go" od Fabrizio Romano, który właśnie ogłosił, że nowym klubem Zalewskiego będzie Inter Mediolan. Będziemy mieli dwóch reprezentantów Polski w zespole Simone Inzaghiego - właśnie Zalewskiego oraz Piotra Zielińskiego" - pisał dziennikarz Sport.pl Aleksander Bernard.

Ujawnili ws. Zalewskiego. Tyle zarobi Roma

To chyba koniec trwających od kilkunastu dni spekulacji transferowych. Nicola Zalewski ma lada moment przenieść się z Romy do Interu Mediolan. Polak znalazł się na radarze mediolańczyków po tym, jak z klubu odszedł Tajon Buchanan.

Kanadyjczyk trafił na wypożyczenie do Villarrealu i transfer obowiązujący na podobnych zasadach stanie się udziałem Zalewskiego. O szczegółach transakcji pomiędzy Interem a Romą piszą dziennikarze. Według informacji przekazanych przez Matteo Moretto z Relevo Zalewski zostanie wypożyczony do Interu za 600 tysięcy euro. Mediolańczycy będą mieli opcję wykupu zawodnika za kwotę oscylującą między 6 a 7 milionów. Nieco bardziej precyzyjną kwotę podał znakomicie poinformowany w kwestiach Romy dziennikarz "Il Tempo" Filippo Biafora, według którego Inter za potencjalny wykup zapłaci 6,5 miliona.

Zalewski stanie się drugim polskim piłkarzem w Interze Mediolan. Od lipca zawodnikiem tego klubu jest Piotr Zieliński.

Mediolańczycy w najbliższą niedzielę - 2 lutego - rozegrają prestiżowy mecz w Serie A. W roli gościa zmierzą się z Milanem w derbach Mediolanu. Sytuacja obu klubów jest zupełnie inna. Zespół Simone Inzaghiego ma trzy punkty straty do liderującego Napoli i jest drugi. Milan z dorobkiem 34 punktów zajmuje miejsce poza strefą dającą grę w Lidze Mistrzów.