Sensacja staje się faktem! Romano potwierdził ws. Zalewskiego. "Here we go"

Już od kilkunastu dni zapowiadało się na to, że Nicola Zalewski może zmienić klub jeszcze w zimowym oknie transferowym. Polak grał bardzo mało w barwach Romy, a dodatkowo jego kontrakt wygasał z końcem czerwca 2025 r. - Dla mnie Zalewski pozostaje świetnym graczem. Chciałbym go zobaczyć wolnego od zmartwień, takich jak wtedy, gdy gra w reprezentacji - mówił Claudio Ranieri, trener Romy na jednej z konferencji prasowych.

- Jeśli chodzi o Zalewskiego, mam nadzieję, że zostanie. To ktoś na kogo bardzo liczę: to dobry zawodnik i zawsze ciężko trenuje. Poczekajmy i zobaczmy, co się stanie - dodał Ranieri. W styczniu Zalewski był łączony głównie z dwoma klubami: Olympique Marsylią oraz Interem Mediolan. Mimo że Roma najpierw doszła do porozumienia z OM, to piłkarz postawił weto. Zalewski wybrał ofertę Interu Mediolan.

Pole do dołączenia Zalewskiego do Interu otworzyło się, gdy z klubu odszedł Tajon Buchanan. Kanadyjczyk przegapił letni okres przygotowawczy z powodu kontuzji, a w pierwszej części sezonu zagrał niewiele ponad 150 minut. Buchanan będzie teraz kontynuował karierę w Villarrealu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. Wyjaśniła się też przyszłość Zalewskiego, o czym informujemy poniżej.

Drugi Polak w Interze Mediolan. Teraz - Nicola Zalewski. "Here we go"

Teraz już to wiemy: Zalewski zmieni klub w ostatnich dniach, a nawet godzinach, okna transferowego. Włoski dziennikarz Fabrizio Romano ogłosił słynne "here we go". Najpierw Zalewski przedłuży kontrakt z Romą do czerwca 2026 r., a potem zostanie wypożyczony do Interu Mediolan do końca sezonu 24/25. Mistrzowie Włoch będą mieli opcję wykupu Zalewskiego za około sześć-siedem mln euro. Jak dodaje Romano, właśnie planowane są testy medyczne Polaka.

Zalewski będzie zatem drugim Polakiem, który będzie miał okazję zagrać w pierwszym zespole Interu Mediolan. Wcześniej udało się to jedynie Piotrowi Zielińskiemu, który trafił do Interu latem zeszłego roku bez kwoty odstępnego.

Inter występuje w tym sezonie na trzech frontach - jest już w ćwierćfinale Pucharu Włoch, a także awansował do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Należy spodziewać się, że Zalewski zostanie zarejestrowany przez Inter na europejskie puchary.

Kiedy mogłoby dojść do debiutu Zalewskiego w nowych barwach? Nie należy wykluczać, że już 10 lutego o godz. 20:45, gdy Inter zmierzy się z Fiorentiną.