Stało się! Oto nowy klub Nicoli Zalewskiego. Wielki hit

To się wydarzyło! Mamy drugiego reprezentanta Polski w barwach Interu Mediolan. Po Piotrze Zielińskim do klubu dołączył Nicola Zalewski, zaledwie na kilkanaście godzin przed zamknięciem zimowego okna transferowego. Zalewski zostanie wypożyczony do Interu za 600 tysięcy euro. Mediolańczycy będą mieli opcję wykupu zawodnika za 6,5 miliona. Aktualny mistrz Włoch od samego początku postawił sprawę jasno - wypożyczenie albo brak porozumienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Nicola Zalewski na zakręcie. Żelazny: On ma problemy nie tylko z trenerem

Latem Zalewskim interesowało się PSV Eindhoven, a teraz, nie licząc Interu, o Nicolę zabiegała Olympique Marsylia. Wola piłkarza była jednak decydująca, a on chciał Interu.

Co czeka Zalewskiego w Interze? Jasno określona rola

Zalewski dołącza do Interu przede wszystkim jako zawodnik rotacyjny. Polak zajmie miejsce Kanadyjczyka Tajona Buchanana, który został wypożyczony do Villarrealu z opcją wykupu. Buchanan opuścił letni okres przygotowawczy z powodu kontuzji, przez co zagrał zaledwie 163 minuty w pierwszej części sezonu. Zalewski ma na tym etapie ponad siedem razy więcej minut.

Nicola powinien otrzymać swoje szanse na grę, ponieważ Inter pozostaje w grze w Pucharze Włoch, a także awansował do 1/8 finału Ligi Mistrzów - do której Zalewski powinien zostać zgłoszony w najbliższym czasie. Poza tym latem Inter weźmie udział w Klubowych Mistrzostwach Świata, gdzie w grupie ma Monterrey, Urawę Red Diamonds oraz River Plate.

Czy Zalewski będzie grał w Interze więcej niż w Romie? Nie należy się na to nastawiać, ponieważ podstawową parą wahadłowych są Federico Dimarco i Denzel Dumfries, a ich zmiennicy to, odpowiednio, Carlos Augusto oraz Matteo Darmian. Kiedy Zalewski mógłby zadebiutować w Interze? Niewykluczone, że będzie to mecz z Fiorentiną, który odbędzie się 10 lutego o godz. 20:45.

Trudna sytuacja Zalewskiego w Romie. Przez to został odsunięty

Latem zeszłego roku wydawało się, że Zalewski dołączy do Galatasaray, a Roma w ostatniej chwili spienięży Polaka z wygasającym kontraktem. Ostatecznie weto postawił sam zawodnik, przez co Roma odsunęła go na kilkanaście dni od pierwszego zespołu. Kiedy pracę stracił Daniele De Rossi, a jego następcą został Ivan Jurić, Zalewski wrócił do łask.

Zobacz też: Wstrząsające kulisy transferu reprezentanta Polski. "Był świadkiem strzelaniny"

Teraz Romę prowadzi Claudio Ranieri, a sytuacja Zalewskiego za bardzo się nie zmieniła. Do tej pory uzbierał 817 minut w 17 meczach, które skwitował dwiema asystami. Teraz jednak Roma nie liczy na Zalewskiego, czego efektem był transfer Devyne'a Renscha z Ajaksu Amsterdam.

- Mam nadzieję, że zostanie. To ktoś na kogo bardzo liczę: to dobry zawodnik i zawsze ciężko trenuje. Poczekajmy i zobaczmy, co się stanie - tak jeszcze niedawno Ranieri mówił o Zalewskim. Teraz Nicola będzie miał okazję współpracować z Simone Inzaghim, który uchodzi za jednego z najlepszych trenerów na świecie.