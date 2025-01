Urbański ledwo zmienił klub, a tu takie wieści. To już pewne

W sezonie 2024/25 Kacper Urbański nie mógł liczyć na regularne występy w barwach Bologni. W związku z tym klub i zawodnik uznali, że dobrą opcją na łapanie regularnych występów będzie wypożyczenie do AC Monzy. Reprezentant Polski już zadebiutował w nowym klubie, a teraz sprzedany zostanie jego konkurent o miejsce w pierwszym składzie.

Rywal Kacpra Urbańskiego zmienia klub. Syn legendy trafi do uczestnika Ligi Mistrzów

Dziennikarz Fabrizio Romano oraz inne włoskie źródła informują, że z Monzą lada moment pożegna się Daniel Maldini. 23-letni ofensywny pomocnik miał już przejść testy medyczne i dogadać szczegóły kontraktu z Atalantą Bergamo, czyli uczestnikiem Ligi Mistrzów. Piłkarz ma podpisać umowę na 4,5 roku i przenieść się do Bergamo jeszcze w tym tygodniu.

Atalanta rzekomo zapłaci za Maldiniego około 14 milionów euro. 50 procent z tej kwoty ma trafić do AC Milanu, którego pomocnik jest wychowankiem. Zresztą dziwne byłoby, gdyby wyszkolił się w innym klubie, bo legendarny Cesare Maldini to jego dziadek, a Paolo Maldini to jego ojciec.

W tym sezonie Maldini rozegrał 21 meczów, w których zdobył trzy gole i zaliczył jedną asystę. Pomocnik w styczniu trafiał do siatki w starciach przeciwko Fiorentinie i Bologni. Jego odejście to z pewnością spora szansa dla Kacpra Urbańskiego, by zostać najważniejszym zawodnikiem środka pola w nowym zespole.

Co prawda Urbański i Maldini zagrali razem w ostatnim meczu z Genoą i to Włoch opuścił boisko w 68. minucie, ale wszyscy wiedzieli, że to on jest najważniejszym graczem. Teraz tę rolę będzie mógł przejąć reprezentant Polski. Przekonamy się o tym już w sobotę 1 lutego o 15:00, kiedy to Monza w domowym spotkaniu zmierzy się z Hellasem Verona - klubem Pawła Dawidowicza.