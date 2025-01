Włosi wydali wyrok po debiucie Urbańskiego w nowym klubie

484 - to liczba minut, które w tym sezonie w barwach Bolonii rozegrał Kacper Urbański. Polak nie cieszył się dużym zaufaniem u trenera Vincenzo Italiano i wyraźnie przegrywał rywalizację o wyjściowy skład. Jednocześnie Bologna skorzystała z opcji przedłużenia umowy o dodatkowy sezon, więc kontrakt jest ważny do czerwca 2026 r. Urbański postanowił działać i w ostatnich dniach okna transferowego zmienił klub. Bologna wypożyczyła go do Monzy, a więc ostatniej drużyny ligi włoskiej, do końca sezonu 24/25, ale bez opcji wykupu.

Urbański będzie rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie Monzy m.in. z Francuzem Warrenem Bondo, Alessandro Bianco, Stefano Sensim, Mattią Valotim czy Iworyjczykiem Jean-Danielem Akpa Akpro.

Monza wygrała zaledwie dwa mecze w tym sezonie. Po raz ostatni - 13 stycznia br. w starciu z Fiorentiną (2:1). Po 22 meczach ma jednak 13 punktów i traci siedem do Hellasu Verona, znajdującego się tuż nad strefą spadkową. W poniedziałek Monza przegrała 0:2 z Genoą po golach Koniego De Wintera oraz Johana Vasqueza. Urbański znalazł się w wyjściowym składzie Monzy i zagrał 90 minut. Oto jak go ocenili włoscy dziennikarze.

Włosi napisali o debiucie Urbańskiego. Rozbieżność. "Zaprowadził porządek"

PIłkarze Monzy nie otrzymywali najwyższych not za to spotkanie. Urbański był oceniany na 5-6 w skali 1-10 przez włoskie media. "Udany debiut. Pokazał swoją jakość i osobowość w środku pola. W drugiej połowie jednak jego poziom spadł, podobnie jak całej drużyny" - pisze portal tuttomercatoweb.com. "Dobry debiut. Przyzwoicie, pokazał osobowość i zaprowadził porządek. Najbardziej ze wszystkich przejmował rolę reżysera" - dodaje ilcittadinomb.it.

W artykułach pojawiają się też krytyczne słowa wobec Urbańskiego. "W nowej rzeczywistości Urbański wyglądał jak ryba bez wody. Do niej będzie musiał się szybko przyzwyczaić" - napisał włoski Eurosport. "Nawet dobrze zaczął, ale potem pogubił się w trakcie spotkania" - czytamy w serwisie forzamonza.it.

"Ten debiut mógł być lepszy. Często ograniczał się do drobnych zadań. Nie skradł show w środku pola Monzy. Jego poziom w drugiej połowie drastycznie spadł" - podsumował serwis fantacalcio.it.

Monza zagra w kolejnym meczu Serie A z Hellasem Verona. To spotkanie odbędzie się w sobotę o godz. 15:00.