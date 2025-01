55. minuta meczu i gwiazdor odpala prawdziwą petardę! Zieliński nie dokończył

Inter Mediolan dopiero co stracił punkty w Serie A, zatem nie mógł sobie pozwolić na wpadkę w starciu ze znacznie niżej notowanym Empoli. Pomóc w osiągnięciu korzystnego wyniku miał Piotr Zieliński, który rozegrał niemal 70 minut. I choć podczas jego obecności na boisku piękną bramkę zdobył Lautaro Martinez, to dopiero po zejściu reprezentanta Polski mecz się rozkręcił. A po bardzo długiej przerwie do gry wrócił Szymon Żurkowski.

