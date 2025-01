PSG wreszcie ma następcę Kyliana Mbappe! Galaktyczny transfer paryżan

Gdy latem francuska megagwiazda Kylian Mbappe zamieniała Paris Saint-Germain na Real Madryt, zostawiła paryski klub tak naprawdę z niczym. Mbappe przeniósł się do stolicy Hiszpanii na zasadzie wolnego transferu, samemu inkasując ogromne kwoty za podpis. PSG z kolei pozostało bez swojego piłkarskiego lidera, wielokrotnie w pojedynkę robiącego różnicę, a także bez jakichkolwiek pieniędzy za niego.

Po pozyskaniu kilku młodych i utalentowanych zawodników z Joao Nevesem na czele PSG pod wodzą Luisa Enrique dalej dominuje we Francji. Ostatnio wygrał Superpuchar Francji po pokonaniu AS Monaco 1:0, a do tego z wyraźną przewagą prowadzi w tabeli Ligue 1. Jednak już w Lidze Mistrzów brak Mbappe w paryskim zespole jest bardzo widoczny, bo mistrzowie Francji na ten moment są nawet poza strefą TOP24, dającą awans do 1/16 finału i będą musieli walczyć o nią w środę, w bezpośrednim starciu z Manchesterem City.

Oczywiście, w PSG dalej jakości jest co nie miara, a gwarantują ją tacy piłkarze jak Bradley Barcola, Ousmane Dembele czy Vitinha. Ale Kyliana Mbappe zastąpić jest bardzo trudno, choć klub z Parc des Princes ewidentnie podjął się tego wyzwania.

Oficjalnie: Chwicza Kwaracchelia piłkarzem Paris Saint-Germain. 70 milionów euro i 5,5-letni kontrakt

W piątek wieczorem PSG oficjalnie ogłosiło pozyskanie Gruzina Chwiczy Kwaracchelii z Napoli, za którego według doniesień medialnych ma zapłacić liderowi Serie A 70 milionów euro. Sam reprezentant Gruzji z kolei podpisał z paryskim klubem kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2029 roku, na bazie którego ma zarabiać "kilkakrotnie" więcej niż pod Wezuwiuszem. To właśnie Kwaracchelia, który jest pierwszym Gruzinem w historii PSG, ma w tym klubie przejąć numer 7, który pozostawił po transferze do Realu Kylian Mbappe.

Dlatego też Chwicza Kwaracchelia bardzo zabiegał o transfer do Paryża i prosił Aurelio Di Laurentiisa o zaakceptowanie oferty PSG. Jego odejście jednak, w porównaniu do tych Gonzalo Higuaina czy Victora Osimhena, odbyło się bardzo pokojowo. Napoli nie stawiało przeszkód przed finalizacją transakcji z udziałem tego, który w 2023 roku najbardziej przyczynił się do pierwszego od 33 lat mistrzostwa Włoch dla klubu z południa kraju. Sam klub, choć zazwyczaj nie ma do tego w zwyczaju, opublikował w oficjalnych kanałach wideo żegnające 23-letniego lewoskrzydłowego.

Kwaracchelia grał w Napoli przez 2,5 roku i w 107 meczach oficjalnych strzelił 30 goli oraz zaliczył 29 asyst. 40-krotny reprezentant Gruzji, po mistrzostwie Włoch w sezonie 2022/23, również w obecnych rozgrywkach poprowadził Napoli na szczyt tabeli Serie A, a jego bilans to 5 bramek i 3 asysty w 17 spotkaniach ligowych.