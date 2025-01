Polski talent przepadł we Włoszech. Trener wydał wyrok

Filip Marchwiński w poprzednim sezonie zdobył 11 goli dla poznańskiego Lecha, a na dodatek zaliczył debiut w reprezentacji Polski. Wydawało się, że to odpowiedni czas na wyjazd zagraniczny i urzeczywistnienie drzemiącego w nim potencjału. Niestety - przyszłość pokazała co innego.

Polak przepadł we Włoszech. "Bardzo mocne"

Marchwiński co prawda rozpoczął przygodę z włoskim klubem z wysokiego C - strzelił dwa gole w sparingu z Niceą, ale potem było tylko gorzej. Luca Gotti, szkoleniowiec Lecce, na niego nie stawiał, a przybycie nowego trenera - Marco Giampaolo nie poprawiło sytuacji Marchwińskiego.

Mogło to dziwić, bowiem Giampaolo przed laty pracował już z polskimi piłkarzami i potrafił ich rozwijać. Wygląda na to, że sytuacja Marchwińskiego nieprędko ulegnie poprawie. Doświadczony trener dopiero co zabrał głos w jego sprawie.

"Helgason jest znacznie bardziej gotowy. Gdybym miał wybierać, wybrałbym Helgasona, z całym szacunkiem dla Marchwińskiego" - to cytat z Giampaolo przytoczony przez włoskiego dziennikarza Filippo Verriego. Ta wypowiedź przedostała się do Polski.

"Bardzo mocne i wymowne słowa pod adresem Filipa Marchwińskiego ze strony Marco Giampaolo. Helgason nieco ponad trzy lata temu grał na Islandii, sezon temu był wypożyczony z Lecce do 2. Bundeslidze" - komentuje Marcin Ziółkowski z portalu FutbolNews.

Warto dodać, że Lecce należy do najgorszych drużyn w Serie A. Po 19 rozegranych meczach zajmuje dopiero 18. miejsce w tabeli i jest w strefie spadkowej. Wygląda na to, że do końca sezonu bić będzie się o utrzymanie. Kolejny mecz Lecce rozegra w sobotę 11 stycznia. Jego rywalem będzie Empoli.