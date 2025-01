Ależ bomba! Grał w Ekstraklasie, teraz może trafić do Manchesteru City

Manchester City jest w trakcie najtrudniejszego sezonu w karierze Pepa Guardioli i na razie trudno wieszczyć im jakiekolwiek sukcesy. Wśród winnych słabszej postawy mistrzów Anglii wskazywany jest Ederson. Według medialnych doniesień Brazylijczyk po sezonie może opuścić klub, w związku z czym Guardiola poszukuje następców.

Z ekstraklasy do Manchesteru City? Pep Guardiola wybrał nowego bramkarza

Portal footmercato.net informuje, że Guardiola szykuje się na ewentualne pożegnanie Edersona i dlatego też wybrał kilku bramkarzy, których widziałby w swoim zespole. Co ciekawe, Hiszpan kandydatów poszukiwał we Włoszech i wytypował nazwiska: Michele Di Gregorio z Juventusu, Zion Suzuki z Parmy i Vanja Milinković-Savić z Torino.

Ten ostatni gra w zespole z Turynu od 2017 roku z przerwami na wypożyczenia m.in. do SPAL, Ascoli i Standardu Liege. Do klubu z Piemontu trafił jednak z... Lechii Gdańsk. W klubie ekstraklasy grał przez jeden sezon i zaliczył 29 występów w najwyższej klasie rozgrywkowej w naszym kraju. Łącznie stracił wówczas 32 bramki i zachował osiem czystych kont.

W wątku Serba ciekawy jest również fakt, że przed przyjściem do Lechii był on bramkarzem akademii Manchesteru United. Teraz mógłby wrócić do tego samego miasta, ale już po to, by stanąć między słupkami rywali zza miedzy i stać się numerem jeden w zespole Guardioli.

Zdaniem źródła najpoważniejszym kandydatem jest jednak Di Gregorio, który przed sezonem 2024/25 dołączył do Juventusu. Włoch miał już nawet prowadzić wstępne rozmowy z Manchesterem City, ale te były dyskretne. Z kolei przedstawiciele angielskiego klubu oglądali w Turynie mecz Torino - Parma, by przyjrzeć się Milinkoviciowi-Saviciowi i Suzukiemu.

Obecnie zastępcą Edersona w Manchesterze City jest 32-letni Stefan Ortega i w klubie raczej nie wiążą z nim wielkiej przyszłości. Niemiec od lat jest rezerwowym, ale w tym sezonie korzysta z gorszej formy rywala i zaliczył już 11 występów.