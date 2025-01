Włosi piszą o Bońku. "Niespodziewana drwina". Nie odpuścił

Zbigniew Boniek kończył bogatą piłkarską karierę w Romie. Z klubem tym, podobnie jak z Rzymem, mocno związany jest do dziś, a niedzielne derby z Lazio, zakończone zwycięstwem "Wilków" 2:0, dostarczyły mu wiele radości. Z czym zupełnie się nie krył.

Zbigniew Boniek zabrał głos po meczu AS Roma - Lazio. "Zakpił" z trenera

"Lazio grało dobrze, ale Sir Claudio (Ranieri, trener Romy - red.) świetnie postawił zespół. Niski pressing, kontratak i na koniec 2:0. Świetny występ... Bramka Kapitana (Lorenzo Pellegriniego - red.) była piękna. Idziemy naprzód" - napisał w poniedziałek w serwisie X.

Na tym nie poprzestał i do wpisu załączył wspólne boiskowe zdjęcie ze szkoleniowcem Lazio Marco Baronim - obaj występowali w Romie w latach 1986-1987. "Daje 'Baro'" - brzmi napis na obrazku, odwołujący się do pochodzącego z dialektu rzymskiego okrzyku "Daje Roma" (Dalej, Roma - przyp. red).

Wpis byłego prezesa PZPN nie przeszedł bez echa i zebrał tysiąc polubień. A ponadto zajął się nim kibicowski portal laziochannel.it. "Boniek podkręca nastroje w mediach społecznościowych po derbach niespodziewaną drwiną, która szybko obiegła sieć. Była gwiazda Romy postanowiła wyrazić swoje emocje po meczu z Lazio, dając fanom chwilę radości i napięcia prostym i celnym komentarzem" - czytamy.

Zbigniew Boniek podpadł kibicom. Zwrócili uwagę na jedno

Zwrócono uwagę przede wszystkim na "ironiczną" uwagę skierowaną do Baroniego. "To natychmiast przykuło uwagę użytkowników, podsycając dyskusje i reakcje wśród fanów obu drużyn" - podsumowano. Część kibiców Lazio wypomniała 68-latkowi, że jako wiceprezydent UEFA nie powinien publikować takich wpisów.

"O byłym polskim pomocniku, znanym ze swojej znaczącej przeszłości w Romie, wciąż mówi się w mediach społecznościowych, co ożywia debatę między kibicami obu drużyn. Jego charyzmatyczna i prowokacyjna osobowość ekscytuje zarówno fanów, jak i przeciwników, potwierdzając jego rolę prawdziwego bohatera nawet poza boiskiem. Jego słowa odbijają się echem wśród kibiców Romy jako rodzaj 'żartu', wnoszącego odrobinę kolorytu i ironii po gorących i pełnej napięcia i derbach" - zakończono.

68-latka mogło nieco zasmucić to, że cały mecz na ławce rezerwowych przesiedział Nicola Zalewski. A generalnie w tym sezonie więcej powodów do zadowolenia ma jego dawny kolega z boiska - prowadzone przez Baroniego Lazio w 19 meczach zdobyło 35 pkt i zajmuje czwartą pozycję w tabeli. Natomiast Roma w takiej samej liczbie spotkań wywalczyła 23 pkt, co daje jej dziesiąte miejsce. Lokalny rywal znacznie lepiej wypada od niej w Lidze Europy - po sześciu seriach gier ma 16 pkt i prowadzi w tabeli, podczas gdy były klub Bońka ma dziewięć punktów i jest na 14. pozycji.