Najnowsze wieści ws. Zalewskiego! Padła konkretna kwota

"Na ten moment nie ma porozumienia między Nicolą Zalewskim i AS Romie w sprawie przedłużenia wygasającego latem kontraktu. Z tego powodu klub spróbuje sprzedać go jeszcze zimą, wręcz natychmiast" - ogłosił niedawno dziennikarz Nicolo Schira. Reprezentant Polski wzbudza spore zainteresowanie, a ostatnio zaczęto intensywnie łączyć do z jednym klubem.

REKLAMA

Zobacz wideo Manchester City obudził się z zimowego snu? Mistrz rozbił West Ham

- Dla Olympique'u Marsylia najważniejsza tej zimy jest sprzedaż piłkarzy, którzy są jej niepotrzebni. Klub obserwuje Zalewskiego. Myślę, że Polak byłby otwarty na taki ruch - powiedział niedawno dziennikarz Fabrizio Romano. Nowe doniesienia w tej sprawie napływają nieustannie.

Nicola Zalewski na wylocie z AS Romy. Olympique Marsylia chce reprezentanta Polski

"Marsylia nalega na Zalewskiego" - napisała w poniedziałek włoska dziennikarka Eleonora Trotta w serwisie X. Tam wcześniej profil La Minute OM informował, że 22-latek znalazł się na krótkiej, liczącej trzy nazwiska (dwa pozostałe nieznane), liście graczy mogących wzmocnić lewe wahadło.

O potencjalnym transferze Polaka informował też francuski portal sport.fr. "Wielozadaniowy Zalewski wyróżniał się na lewej stronie jako wahadłowy. W tej roli mógłby doskonale uzupełniać się z Quentinem Merlinem, będącym ostatnio w świetnej formie. Trener Roberto De Zerbi stawia na młody talent, aby wzmocnić swój zespół" - napisano.

Ile może kosztować Nicola Zalewski? "Świetna okazja"

Dywagowano też nad tym, ile może kosztować ten ruch. "Choć wartość Zalewskiego szacowana jest na 10 mln euro (wg transfermarkt.de - red.), Marsylia ze względu na sytuację kontraktową zawodnika może wynegocjować niższą cenę. Świetna okazja, aby dodać obiecującego gracza do składu" - czytamy. Ewentualnie Polak może już teraz podpisać umowę i latem zmienić klub na zasadzie wolnego transferu.

W Romie raczej nie wiążą już przyszłości z wychowankiem, który przesiedział na ławce rezerwowych cztery z ostatnich pięciu spotkań (zagrał tylko z drugoligową Sampdorią w Pucharze Włoch). Jego ogólny bilans w tym sezonie to 15 występów, zero bramek i dwie asysty.