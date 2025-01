Milik kontuzjowany, a Juventus kombinuje. Złe wieści dla Polaka

- Wszystko z nim w porządku, zaczął już trenować na boisku. Powinien być dostępny na początku stycznia. Myślę, że to kwestia jednego, może dwóch tygodni - powiedział pod koniec zeszłego roku Cristiano Giuntoli, dyrektor sportowy Juventusu, o Arkadiuszu Miliku. Niedługo minie siedem miesięcy, od kiedy napastnik po raz ostatni był widziany na murawie (w towarzyskim meczu Polska - Ukraina). Przez ten czas wiele się zmieniło.

Arkadiusz Milik coraz bliżej powrotu do gry. Ale Juventus nie próżnuje

Po sezonie 2023/24 trenerem turyńczyków został Thiago Motta, który od początku pracy musi opierać atak wyłącznie na Dusanie Vlahoviciu. Powrót do zdrowia Polaka poszerzy mu zatem pole manewru, aczkolwiek nie musi to być jedyne wzmocnienie.

W poprzednim klubie, czyli Bologni, Motta oszlifował talent Joshuy Zirkzee. Ten ostatniego lata odszedł do Manchesteru United (za 42,5 mln euro), lecz na razie głównie rozczarowuje, a w meczu z Newcastle został zmieniony już w 33. minucie. I coraz głośniej mówi się, że mógłby połączyć siły z dawnym trenerem.

Joshua Zirkzee konkurentem Arkadiusza Milika w Juventusie? Gianluca Di Marzio ogłasza

Świetnie poinformowany Gianluca Di Marzio potwierdził zainteresowanie turyńczyków Holendrem. "Juventusu nawiązał kontakt z otoczeniem byłego napastnika Bologni, który nie dostaje zbyt wielu szans w Manchesterze United" - czytamy na stronie włoskiego dziennikarza.

To nie jest dobra wiadomość dla Milika. Ale na szczęście dla niego transfer nie jest blisko finalizacji. "Zakładano wypożyczenie 23-latka, ale Anglicy nie są otwarci na takie rozwiązanie. Chcieliby uwzględnić obowiązek wykupu" - doprecyzowano. Na to ostatnie nie zgadzają się turyńczycy i nie wiadomo, czy impas zostanie przełamany. Gdyby jednak doszło do transferu, mogłoby to oznaczać spore kłopoty dla Milika. Motta zapewne stawiałby na swojego zaufanego człowieka. Dla Polaka mogłoby nawet zabraknąć miejsca w klubie.

Dotychczas Joshua Zirkzee rozegrał 27 meczów dla Manchesteru United. Jego dorobek to cztery gole i dwie asysty.