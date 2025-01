Kompromitacja reprezentanta Polski. TOP najgorszych w całej lidze

Paweł Dawidowicz ostatnich miesięcy nie zaliczy do udanych. Najpierw fatalnie zagrał w październikowym meczu Ligi Narodów: Polska - Chorwacja. "To jest skandal i totalna kompromitacja', 'Wstyd coś takiego pokazywać w koszulce reprezentacji Polski' - tak fani podsumowali jego występ. - Jego wina rosła z każdym kolejnym straconym golem. Przy pierwszym wybił piłkę z pola karnego po dośrodkowaniu Modricia. A że spadła prosto na nogę Sosy, który strzelił gola na 1:1? Pech. Przy drugim - był spóźniony, nie zdążył doskoczyć do asystującego Baturiny. Przy trzecim - zawinił najbardziej, bo podał do stojącego tuż przed polem karnym rywala. Zszedł z urazem przed przerwą. Nie zatęskniliśmy. Piątkowski grał o niebo lepiej - pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl i w skali szkolnej 1-6 dał mu ocenę 1, najgorszą w drużynie.

REKLAMA

Zobacz wideo

Paweł Dawidowicz w "11" największych rozczarowań Serie A

Paweł Dawidowicz w klubie też spisuje się słabo. W poniedziałek zagrał 59 minut w wygranym przez Hellas Veronę wyjazdowym meczu z Bologną 3:2 (2:1) i był bardzo krytykowany. - Dawidowicz i Magnani to najsłabsi środkowi obrońcy w Serie A. Od jakiegoś czasu występy Dawidowicza są coraz gorsze. Ale tak źle jeszcze nie było, odkąd dołączył do Werony. Zaginiony. Być może jego czas w Weronie dobiegł końca" - pisały włoskie media.

Teraz dziennikarze portalu "TUTTO Mercato" pokazali "11" największych rozczarowań po 18. kolejkach Serie A. W tym zestawieniu jest aż sześciu piłkarzy Hellas Verona i m.in. Paweł Dawidowicz! Mało tego to właśnie reprezentant Polski oraz jego klubowy kolega Chorwat - Domagoj Bradarić mają najniższą średnią ocen - 5,15!

Zespół Hellas Verona po 18. kolejkach z 18 punktami zajmuje 16. miejsce w Serie A. Nad strefą spadkową ma zaledwie cztery punkty przewagi.

Zobacz: Gigant upada na oczach całego świata. Najgorszy od 103 lat

Hellas Verona w następnej kolejce zagra 4 stycznia przed własną publicznością z Udinese. Początek meczu o godz. 20.45.

"11" rozczarowań Serie A po 18. kolejkach: