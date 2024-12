Sensacyjne wieści nt. Ancelottiego. To byłby hit nad hity!

Kibice AS Romy najchętniej zapomnieliby o trwającym sezonie i za pomocą magicznej kapsuły przenieśli się do następnych rozgrywek. Rzymski klub ma już trzeciego trenera, a Claudio Ranieri najpewniej zostanie na stanowisku tylko do końca sezonu. Wobec tego trwać mają poszukiwania kolejnego następcy. Media łączą Romę z nazwiskiem m.in. Carlo Ancelottiego.

