Kibice mają już dość Zalewskiego. "Został wybuczany"

Piłkarze AS Romy bardzo pewnie awansowali do ćwierćfinału Pucharu Włoch. Rzymianie pokonali przed własną publicznością dopiero 15. drużynę Serie B - UC Sampdorię 4:1 (3:0). Gospodarze po zaledwie 24. minutach prowadzili już 3:0, a gole zdobyli: dwa Artem Dovbyk (9 i 19. minuta) oraz jedną Tommaso Baldanzi (24.). W drugiej połowie dla Romy trafił Eldor Shomurodov (79.), a dla gości - Gerard Yepes (61.).

W zespole gospodarzy w podstawowym składzie zagrał Nicola Zalewski. Reprezentant Polski zagrał słabo opuścił boisko w 71. minucie. Zastąpił go Samuel Dahl.

Włoskie media krytykowały Nicolę Zalewskiego. Zwróciły uwagę, że piłkarz został wybuczany przez fanów.

"Jako młody człowiek zadziwiał wszystkich. Takiego stanu nie dotykał jednak od dłuższego czasu. W porównaniu do kolegów pokazuje więcej powściągliwości, nawet jak nie popełnia błędów. Został wybuczany po zejściu z boiska" - pisze "Forzaroma" i daje mu notę "6" w skali 1-10. Identyczną notę dostał od "Calciomercato".

Tymczasem "RomaToday" podkreśla, że Zalewski nieco przyczynił się do straty gola. "Najmniej zaangażowany piłkarz, mógł więcej. Nie trafił wślizgiem w akcji, która doprowadziła do gola gości" - czytamy. Dziennikarze dali mu ocenę "5,5" - najniższą w zespole. Identyczną dostał tylko hiszpański obrońca Hermoso.

Zalewskiemu oberwało się również w mediach społecznościowych. "Nie przekonał mnie dziś Nicola Zalewski na tle Sampdorii. Roma wysoko prowadzi, ale reprezentant Polski chaotyczny. No szkoda, oby to ostatnie chwile w Romie" - napisał Tomas Hatta na portalu X, dziennikarz "iGol.pl".

"Miałem nadzieję, że Zalewski zrobi wrażenie na menadżerach Sampdorii, by nam go wyrwać, ale dziś udowodnił, że nie jest wart nawet drużyny Serie B", "Wszyscy możemy to przewartościować, ale Zalewski to nadal palant", "Zalewski wtapia się w zawodników z Serie B", "Nie potrafię wyjaśnić, jak wciąż gra ten gó*** Zalewski" - to niektóre z włoskich komentarzy pod adresem Polaka.

Zalewski w tym sezonie zagrał 15 spotkań w barwach włoskiego klubu. Nie zdobył gola i miał tylko dwie asysty.

AS Roma w ćwierćfinale Pucharu Włoch zmierzy się z Milanem. Drużyna prowadzona przez trenera Claudio Ranieriego w Serie A jest dopiero na 12. pozycji (16 punktów w 16 spotkaniach), a w Lidze Europy po sześciu kolejkach zajmuje 14. miejsce (9 punktów).

Pary ćwierćfinałowe Pucharu Włoch: