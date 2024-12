To się dzieje! Upadły gwiazdor staje przed życiową szansą

Dele Alli w przeszłości był jednym z najlepiej zapowiadających się angielskich piłkarzy. W sezonie 2015/16 rozegrał dla Tottenhamu 46 meczów we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 10 goli i notując 11 asyst. Wystąpił również łącznie w 37 spotkaniach reprezentacji Anglii. Później spisywał się jeszcze lepiej i mało kto spodziewał się, jak w rzeczywistości potoczy się jego kariera.

Szykuje się wielki powrót Dele Allego. Anglik będzie trenował z Como

Sytuacja pomocnika z czasem wyglądała coraz gorzej. Po pobycie w Tottenhamie przeniósł się do Evertonu, gdzie się nie sprawdził. Później trafił do Besiktasu i tam również jego pobyt nie był udany. Powodem takiego zjazdu były traumy z dzieciństwa, gdy był molestowany. - Kiedy musisz wstać rano i trenować, a nie możesz spać z dużą ilością adrenaliny, to tabletki nasenne są w porządku. Ja ich nadużywałem, a do tego doszły alkohol i narkotyki. Nigdy nie poradziłem sobie z traumami dzieciństwa - przyznał w rozmowie z Garym Nevillem w zeszłym roku.

Od lata tego roku Alli jest bezrobotny. Ale wydaje się, że wreszcie pojawiło się światełko w tunelu. Jak przekazał Fabrizio Romano, Anglik już niebawem rozpocznie treningi z włoskim Como. "Como ma nadzieję, że udowodni swoją formę i dołączy do drużyny, choć na razie nie jest to pewne i wszystko będzie zależało od jego postawy na treningu" - napisał na Twitterze. I dodał, że Alli był widziany na trybunach podczas ostatniego meczu tej drużyny.

Como jest beniaminkiem Serie A. Po 16 kolejkach zajmuje 16. miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. Trenerem tego zespołu jest Cesc Fabregas. Kolejny mecz drużyna rozegra w poniedziałek 23 grudnia. Tego dnia zmierzy się na wyjeździe z Interem Mediolan.