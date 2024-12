Włosi trąbią o przyszłości Zalewskiego. Nie zostawiają złudzeń

AS Roma w czwartek zagrała fantastyczny mecz i pokonała Bragę 3:0, ale już w niedzielę w fatalnym stylu przegrała z Como 0:2. Trudno mówić o stabilnej sytuacji. W środę kolejne spotkanie - pucharowy mecz z Sampdorią

Włosi ujawniają. Jest też o Zalewskim

Amerykańska rodzina Friedkinów, która zarządza klubem, może szykować prawdziwą kadrową rewolucję. Tak wynika z rewelacji "La Gazzetty dello Sport", która pisze, że właściciele chcą pożegnać się z wieloma zawodnikami i wstrząsnąć klubem.

Mowa tu przede wszystkim o starej gwardii - Bryanie Cristante, Gianluce Mancinim, Lorenzo Pellegrinim, ale i Stephanie El Shaarawy'm i Leandro Paredesie. Poruszone zostało także nazwisko Paulo Dybali, z którym klub chciałby się pożegnać. Wymieniono także Zekiego Celika, Mario Hermoso, Tommaso Baldanziego, Eldora Shomurodova i Nicolę Zalewskiego.

Włosi wskazują na problemy związane z pensjami zawodników. Uważają, że trudno będzie pozbyć się wielu piłkarzy, bo zarabiają za dużo. Za przykłady podają Dybalę - 9 milionów euro rocznie, Pellegriniego - 6, czy Cristante - 3. Nieco więcej inkasują Mancini i Hermoso (po 3,5), a także Paredes (4). Ten problem nie dotyczy Zalewskiego.

"Paradoksalnie, w styczniu spokojnie może pożegnać się tylko z Zalewskim, który zarabia niecałe 500 tys. euro i którego kontrakt wygasa w czerwcu" - czytamy.

Polak wciąż nie potrafi ustabilizować formy i w Romie rzadko lub prawie nigdy nie pokazuje twarzy, z jakiej znają go kibice reprezentacji Polski. Ostatnio błysnął asystą w meczu z Bragą, ale to wciąż za mało, by mówić o tym, że jest kluczową postacią Romy.

Nicola Zalewski w Romie rozegrał do tej pory 120 meczów, zdobył dwa gole i zaliczył dziewięć asyst. W 2022 roku wygrał z klubem Ligę Konferencji.