Rywal Milika nie wytrzymał. Po meczu ruszył do kibiców. "Jesteś g****m"

Juventus długo męczył się z ostatnią w tabeli Venezią i ostatecznie zdołał wywalczyć zaledwie punkt. Zremisował 2:2, a decydującego gola już w doliczonym czasie gry zdobył Dusan Vlahović. Mimo tego osiągnięcia po końcowym gwizdku nie mógł być do końca zadowolony. Wszystko za sprawą zajścia, do którego doszło pomiędzy napastnikiem a kibicami Juventusu.

Vlahović oberwał od kibiców. Nasłuchał się po golu

- W trakcie meczu kibice gwizdali na zawodników Juventusu, co zmartwiło Vlahovicia, który po wyrównującej bramce zareagował gwałtownie. Gdy wrócił na środek boiska, został sfilmowany, jak krzyczał do fanów na trybunach w odpowiedzi na ciągłe napięcia. To nie wszystko, bo po końcowym gwizdku piłkarze Juventusu udali się pod trybunę, na której zasiadają najbardziej zagorzali kibice, ale nie zostali ciepło przyjęci - opisuje bośniacki portal klix.ba.

Zawodników przywitały gwizdy. W dużej części były one kierowane do Vlahovicia. Serb miał pokazywać gesty w kierunku fanów, które jedynie podgrzewały i tak już napiętą atmosferę. "Jesteś tylko g******m zawodnikiem Fiorentiny" - krzyknął ktoś z trybun.

Serbski portal espreso.co.rs donosi, że gdyby nie Danilo - kapitan Juventusu - sytuacja mogłaby się jeszcze bardziej zaognić. Portal zauważa dobrą formę Serba, który w ostatnich dwóch meczach trafiał do siatki, a i tak musi znosić krytykę.

"Przypomnijmy, że coraz częściej pojawiają się pogłoski o odejściu reprezentanta Serbii z Turynu, gdyż wciąż nie ma porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu" - przyznaje wspomniane wyżej źródło.

Juventus w tym sezonie Serie A wciąż jest niepokonany. Problem w tym, że z 16 meczów aż 10 zremisował, co daje mu dopiero szóste miejsce w tabeli i dziewięciopunktową stratę do Atalanty. Dusan Vlahović we wszystkich rozgrywkach wystąpił w tym sezonie w 19 meczach, w których zdobył 11 goli i zaliczył dwie asysty. W sumie w Juventusie zagrał w 120 spotkaniach i ma na swoim koncie 52 trafienia i 11 ostatnich podań.