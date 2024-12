Katastrofa reprezentanta Polski. Wydali wyrok. "Tak źle jeszcze nie było"

W październiku Paweł Dawidowicz doznał kontuzji na zgrupowanie reprezentacji Polski, przez co pauzował kilka tygodni. 29-letni defensor do gry wrócił dopiero 23 listopada i to od razu do podstawowego składu Hellas Werona na starcie z Interem. Jego drużyna przegrała 0:5, a Dawidowicz już w przerwie opuścił boisko. W zeszłotygodniowej kolejce usiadł na ławce, ale niedzielne spotkanie przeciwko Empoli ponownie rozpoczął w podstawowym składzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Wstrząsające fakty z życia Artura Szpilki. "Nie zapomnę tego"

Katastrofa reprezentanta Polski. "Jego czas dobiegł końca"

Niestety było to fatalne popołudnie dla Pawła Dawidowicza. Dowodzona przez niego obrona Hellasu w nieco ponad pół godziny dała strzelić sobie trzy gole. Dla gości dwukrotnie trafił Sebastiano Esposito oraz Liberato Cacace. Gospodarze odpowiedzieli bramką Caspera Tengstedta, ale wynik na 1:4 jeszcze przed przerwą ustalił Lorenzo Colombo. "Dawidowicz i Magnani to najsłabsi środkowi obrońcy w Serie A" - ogłosił jeden z kibiców na portalu X i jest to tylko początek krytycznych głosów wobec reprezentanta Polski.

"Od jakiegoś czasu jego występy są coraz gorsze. Ale tak źle jeszcze nie było, odkąd dołączył do Werony. Zaginiony" - zrecenzował występ Dawidowicza kibicowski portal hellas1903.it, przyznając mu notę 4 - najsłabszą w całym zespole. "Ma swój udział w drugim golu dla Empoli i ogólnie nigdy nie daje gwarancji bezpieczeństwa. Być może jego czas w Weronie dobiegł końca..." - to z kolei brutalna ocena portalu calciohellas.it. Polak złym podaniem do kolegi napędził wtedy akcję Empoli.

Wielu kibiców Hellasu w mediach społecznościowych po tym meczu domaga się odejścia Dawidowicza - innych graczy - twierdząc, że nie jest to zawodnik na poziom Serie A.

Hellas Werona po 15 kolejkach Serie A ma na swoim koncie 12 punktów i zajmuje 17. miejsce - ostatnie bezpieczne, ale ma tylko jeden punkt przewagi nad strefą spadkową.