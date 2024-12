Jest faworyt w wyścigu po Kiwiora. Ależ to byłby hit!

"Grał bardzo dobrze jako dubler Brazylijczyka. Wygrywał większość pojedynków i zawsze starał się zagrywać długie piłki górą, to względny sukces", "Polak pokazał, dlaczego Arsenal tak wysoko go ceni", "spisał się znakomicie, zastępując Gabriela. Rasmus Hojlund kilka razy go sprawdził, ale Kiwior zagrał solidnie" - pisały angielskie media o Polaku po meczu z Manchesterem United. Jak się okazuje, jeszcze większe zainteresowanie teraz wyraził nim jeden z gigantów.

Jakub Kiwior blisko transferu. Włosi zapowiadają absolutny hit

Od dłuższego czasu media spekulują, że reprezentant Polski może przenieść się do Włoch. Rzekomo trafił on na listę życzeń m.in. Interu, Juventusu, AC Milanu oraz SSC Napoli. Ten ostatni klub wydaje się najbardziej zdeterminowany, by go pozyskać, a nawet oficjalnie zapytał o jego sytuację. Ostatnio dochodziły jednak informacje, że nie do końca przekonany do naszego zawodnika jest Antonio Conte.

Dziennik "Il Mattino" potwierdza, że Napoli sonduje sprowadzenie Kiwiora i "planuje wyprzedzić konkurencję w wyścigu po niego". Rzekomo klub byłby nawet gotowy natychmiastowo zainwestować kasę, która niebawem wpłynie za sprzedaż Victora Osimhena. To posunięcie mogłoby pomóc w tym, by polski defensor dołączył do drużyny już w zimowym okienku transferowym. Portal Calciomercato.com zaznacza, że coraz bardziej przekonany do Kiwiora ma być też sam Conte.

Według niedawnych doniesień Arsenal chciałby go sprzedać za 40-45 milionów euro, natomiast trudno się spodziewać, że ktoś wyłoży takie pieniądze. Prawdopodobnie kwota transferu zamknie się w 25 mln, choć SSC Napoli chciałoby wypożyczyć najpierw Polaka. Na takie rozwiązanie nie chce się za to zgodzić angielski klub. I to może być powód, który sprawi, że negocjacje się przedłużą.

Arsenal po 14. kolejkach Premier League zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 28 pkt. Liderem jest Liverpool (28 pkt), który wyprzedza Chelsea. Najbliższe spotkanie ligowe piłkarze Mikela Artety rozegrają w niedzielę 8 grudnia, kiedy zmierzą się o godz. 15:00 na wyjeździe z Fulham.