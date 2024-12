Są najnowsze wieści po dramacie Bove. Dyrektor klubu zabrał głos

Tylko kilkanaście minut trwał mecz pomiędzy Fiorentiną a Interem Mediolan, bo na boisku zemdlał Edoardo Bove. 22-letni zawodnik w niekontrolowany sposób osunął się na murawę, a po szybkiej reakcji reszty piłkarzy i służb został odwieziony karetką do szpitala. Tam przeprowadzono intubację, wszelkie badania, a te na szczęście nie wykazały żadnych uszkodzeń.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarz Legii zaczął się bić z kibicem na peronie! Rzeźniczak opowiada

Fiorentina przekazała w sprawie stanu zdrowia Edoardo Bove. Kapitalne wieści

Już dzień po groźnej sytuacji media informowały, że Bove jest świadomy, przytomny i odpowiada na pytania. "Fiorentina ogłasza, że Bove po spokojnej nocy został wybudzony i ekstubowany. Obecnie nie śpi, jest przytomny i dobrze zorientowany" - przekazał z kolei klub zawodnika, który podziękował lekarzom za opiekę nad piłkarzem.

Teraz najnowsze wieści w sprawie Włocha ma dyrektor generalny klubu. - Jesteśmy bardzo szczęśliwi, on wraca do zdrowia. Potrzebna jest teraz cierpliwość, ale z naszym chłopcem wszystko jest w porządku - przekazał Alessandro Ferrari w rozmowie z Mediaset.

- Zmienił już oddział. Nie przebywa na intensywnej terapii, a na oddziale "Utic". To coś poniżej intensywnej terapii - przekazał dalej dyrektor generalny Fiorentiny. Oznacza to, że Bove powoli wraca do zdrowia i po szeregu kolejnych badań i obserwacji zbliży się do wyjścia ze szpitala.

Ferrari przyznał też, że Bove i reszta zespołu otrzymali ogromne wsparcie po tej sytuacji i dzięki temu są dodatkowo zmotywowani. - Otrzymali od fanów wiele słów. Były wyjątkowe i wpłynęły pozytywnie na atmosferę w grupie. Teraz mamy dodatkową motywację - podsumował dyrektor generalny klubu z Florencji. Kolejnych wieści o stanie zdrowia Edoardo Bove można spodziewać się już niedługo.