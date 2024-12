AS Roma zdecydowała ws. przyszłości Zalewskiego

W poprzednim oknie transferowym sporo wskazywało na to, że Zalewski zmieni ligę włoską na turecką. Wtedy o Zalewskiego starało się Galatasaray, ale piłkarz podjął decyzję o pozostaniu w Romie. Wówczas klub zdecydował się go odsunąć od pierwszego zespołu. Gdy jednak kontuzji doznał Alexis Saelemakers, Zalewski wrócił do łask. Na tym etapie sezonu Nicola ma niewiele ponad 600 minut w rozgrywkach 24/25, co nie jest zadowalającym wynikiem. Dodatkowo głównie jest rezerwowym.

Kontrakt Zalewskiego z Romą wygasa w czerwcu, a od stycznia 2025 r. piłkarz będzie mógł podpisać umowę przedwstępną z nowym pracodawcą, ważną od kolejnego sezonu. Do tej pory z Zalewskim łączono takie kluby, jak Fenerbahce, Milan, Fiorentina czy Besiktas. - Żeby grać, zawodnik musi wiedzieć, że go w tym miejscu chcą. Gdybym miał Nicoli coś polecać, to odejście z Romy. Nie będzie to łatwe, bo on kocha i Rzym, jak i ten klub. Ale moment jego nie jest najlepszy - mówił Zbigniew Boniek, były prezes PZPN.

- Dla mnie to był pierwszy raz, kiedy dostałem taką konkretną ofertę z dużego klubu. Menadżer dzwonił, koledzy pytali. Wiadomo, że w życiu piłkarza takie sytuacje się zdarzają, ale chciałem się skupić tylko na Romie. I koniec - stwierdził Zalewski w rozmowie z serwisem meczyki.pl, mówiąc o odrzuconej ofercie ze strony Galatasaray. Jakie są najnowsze informacje w kwestii przyszłości klubowej Polaka?

Zalewski odejdzie w styczniu z Romy? "Prowadzi pociąg graczy"

Dziennik "Corriere della Sera" informuje, że Roma zamierza sprzedać Polaka, by nie stracić go bez kwoty odstępnego z końcem sezonu. Nicola jest pierwszy na liście do oddania. "Zalewski prowadzi pociąg graczy mogących opuścić stolicę. Przygoda Zalewskiego z Romą wydaje się dobiegać końca, a klub próbuje znaleźć rozwiązanie dla niego na rynku styczniowym" - czytamy. Zalewski nie jest jednak jedynym piłkarzem, który może opuścić Romę.

Z Romą może też pożegnać Samuel Dahl, Eldor Shomurodov, Mario Hermoso, Saul Abdulhamid czy Zeki Celik. Portal sololaroma.it pisze, że priorytetem Romy w zimowym oknie będzie transfer bocznego obrońcy. Wśród kandydatów znajdują się Gabriele Zappa (Cagliari Calcio), Devyne Rensch (Ajax Amsterdam) i Enrico Delprato (Parma Calcio). W przypadku Zappy i Renscha pomocą dla Romy może być fakt, że ich kontrakty wygasają z końcem tego sezonu.

"Co najmniej czterech graczy odejdzie więc, by zrobić miejsce dla tych, którzy przyjdą pomóc Ranieriemu w jego dążeniu do uratowania tego sezonu" - czytamy we włoskich mediach.

Zalewski zadebiutował w pierwszym zespole Romy 9 maja 2021 r. przy okazji meczu z Crotone (5:0) - wtedy Polak miał 19 lat, 3 miesiące i 14 dni. Od tego momentu Zalewski zagrał 118 meczów dla Romy, w których strzelił dwa gole i zanotował osiem asyst. W tym sezonie Zalewski ma zaledwie jedną asystę po dwunastu meczach.