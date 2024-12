Jest nagranie, jak Bove runął na ziemię. Przerażające. Włosi wskazali bohatera

"Oglądałem mecz i byłem sparaliżowany. Moje myśli są z nim i jego rodziną" - tak Thierry Henry zareagował na dramatyczną sytuację w meczu Fiorentina - Inter Mediolan, gdy po nieco ponad kwadransie Edoardo Bove padł na murawę bez kontaktu z rywalem i pilnie potrzebował pomocy medycznej. Zanim zajęły się nim służby, na pomoc ruszyli inni piłkarze.

Edoardo Bove upadł na murawę w meczu Fiorentina - Inter Mediolan. Jest nowe nagranie

Do sieci trafił film nagrany przez jednego z kibiców obecnych na Stadio Artemio Franchi. Widać tam, że gdy Bove upadł na murawę, bardzo przytomnie zachował się Denzel Dumfries, który podniósł rękę i zaczął nią machać, dając sygnał sędziemu oraz służbom medycznym. Zareagował także Hakan Calhanoglu.

Przy poszkodowanym błyskawicznie znaleźli się także koledzy z zespołu. A zimną krwią wykazał się Danilo Cataldi. "Pomocnik Fiorentiny interweniował, wkładając rękę do ust i poruszając językiem Bove, aby zapobiec zablokowaniu dróg oddechowych" - czytamy na profilu włoskiego radia RTL 102,5 w serwisie X.

Danilo Cataldi bohaterem we Włoszech. "Wykonał pierwszy i decydujący manewr"

O bohaterskiej postawie Cataldiego rozpisują się włoskie media. "Interweniuje i udziela pierwszej pomocy, pozwalając uniknąć najgorszego. Wykonał pierwszy i decydujący manewr, aby uratować 22-letniego kolegę z drużyny" - poinformowała agencja informacyjna Adnkronos.

"Znaczenie pierwszej pomocy w takich przypadkach jest niezwykle istotne. Cataldi był jednym z pierwszych, którzy interweniowali, aby uratować kolegę z drużyny. Pomocnik zdołał poruszyć językiem i zapobiec zablokowaniu dróg oddechowych Bove, który podobnie jak on jest rzymianinem" - napisała "La Repubblica".

Z kolei "Corriere dela Sera" pisze o "zbawczej jasności" Cataldiego, który wykonał "fundamentalny gest". Natomiast portal fanpage.it zwrócił uwagę także na zachowanie graczy Interu. "Dumfries i Calhanoglu, znajdujący się niedaleko Bove, zauważyli problem i gestami zwrócili uwagę ławki oraz służb medycznych" - czytamy.

"Pierwszym z Fiorentiny, który ruszył do Bove, był Cataldi. Były zawodnik Lazio interweniował, przykładając dłoń do ust kolegi z drużyny, aby poruszyć jego językiem i zapobiec zablokowaniu dróg oddechowych oraz ewentualnego uduszenia. Był to instynktowny gest ze strony Cataldiego, który jednak nie jest zalecany w przypadku napadów padaczkowych" - dodano.

W takich okolicznościach zapadła decyzja o przerwaniu i przeniesieniu meczu. Z czasem Fiorentina i szpital Careggi przekazały kolejne informacje. "Zawodnik przybył na oddział ratunkowy w stabilnym stanie hemodynamicznym, a wstępne badania kardiologiczne i neurologiczne wykluczyły ostre uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego i układu sercowo-oddechowego" - oznajmiono. Dodano, że w najbliższych godzinach Edoardo Bove przejdzie kolejne badania.