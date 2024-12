Są najnowsze wieści ws. dramatu podczas meczu Fiorentina - Inter

Była 17. minuta meczu na Stadio Artemio Franchi, gdy piłkarze Fiorentiny i Interu zaczęli jak szaleni wzywać pomoc medyczną. Część z nich ruszyła z interwencją do leżącego na boisku Edoardo Bove, żeby wyciągnąć mu język z gardła i nie dopuścić do zadławienia się nim przez 22-letniego pomocnika. Zawodnicy i sztaby obu drużyn zebrali się wokół cierpiącego kolegi, żeby zasłonić widok prowadzonej pomocy medycznej, ale na twarzy wielu z nich pojawiły się łzy. Sytuacja była tak poważna.

Nowe informacje ws. Edoardo Bove. Fiorentina i szpital wydały oświadczenie

Edoardo Bove w trakcie przerwy w grze zawiązywał but, po czym wstał, zrobił kilka krok i padł jak ścięty na murawę. Widać to na wideo opublikowanym przez jednego z kibiców z Florencji w mediach społecznościowych. Od razu było widać, że dzieje się z nim coś bardzo poważnego. Będący obok rywale - Denzel Dumfries i Hakan Calhanoglu - zareagowali błyskawicznie, wzywając natychmiast pomoc medyczną.

Według agencji Ansa Bove miał ucierpieć we wcześniejszym starciu z Dumfriesem, skarżyć się następnie ławce rezerwowych Fiorentiny na zawroty głowy, po czym doszło do opisanej wyżej sytuacji. Reakcja medyków była błyskawiczna, Bove został szybko umieszczony w karetce i wysłany do szpitala. Mecz we Florencji został przerwany, gdyż nikomu w takich okolicznościach nie śpieszyło się do gry w piłkę.

Jak dodaje Ansa, w szpitalu Careggi, do którego został przewieziony, "Edoardo Bove zdołał odzyskać przytomność, oddycha samodzielnie i rozmawiał z otaczającymi go osobami". Pomocnik Fiorentiny miał doznać napadu padaczkowego z zatrzymaniem akcji serca.

W szpitalu przy nim znalazł się personel medyczny Fiorentiny i członkowie sztabu szkoleniowego Violi. Zawodnik ma przejść wszystkie niezbędne badania, które mają wskazać, z czego wynikło jego zasłabnięcie.

Wieczorem Fiorentina wraz ze szpitalem Careggi wydała oświadczenie ws. stanu zdrowia Eduardo Bove, potwierdzając wcześniejsze doniesienia.

"ACF Fiorentina i Szpital Uniwersytecki Careggi poinformowały, że piłkarz Edoardo Bove, któremu udzielano pomocy medycznej na boisku po utracie przytomności podczas meczu Fiorentina – Inter, jest obecnie poddawany działaniu środków uspokajających i przebywa na oddziale intensywnej terapii w szpitalu" - napisano.

"Zawodnik przybył na oddział ratunkowy w stabilnym stanie hemodynamicznym, a wstępne badania kardiologiczne i neurologiczne wykluczyły ostre uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego i układu sercowo-oddechowego. Bove zostanie ponownie zbadany w ciągu najbliższych 24 godzin" - dodano.

To nie pierwsza tak przerażająca sytuacja w ostatnich latach dla ludzi związanych z Fiorentiną. W marcu tego roku jeszcze przed meczem z Atalantą Bergamo zasłabł dyrektor generalny klubu Joe Barone, którego lekarze już w szpitalu nie zdołali uratować. Najbardziej pamiętny jest jednak przypadek kapitana drużyny z 2018 roku - Davide Astoriego, który zmarł w trakcie snu w przeddzień meczu wyjazdowego z Udinese i jest do dzisiaj upamiętniany na trybunach.

Mecz Fiorentina - Inter został przerwany i przeniesiony na inny, na razie bliżej nieokreślony termin.