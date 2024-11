Mistrz Europy rywalem Zielińskiego?! Włosi ogłaszają

"Linia pomocy: Barella - Calhanoglu - Zieliński także cieszy oczy. Nieograniczona jakość. O mamo", "był jak nigdy dotąd i przyjemnie się go oglądało", "proces nauki Zielińskiego został zakończony" - to zaledwie część komentarzy, jakie pojawiły się w sieci po występie Piotra Zielińskiego w barwach Interu Mediolan przeciwko RB Lipsk (1:0) w Lidze Mistrzów. Zieliński otrzymał statuetkę dla piłkarza meczu, a zdaniem kibiców i ekspertów był to jego najlepszy z dotychczasowych występów w barwach Interu.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja bez Lewandowskiego? Żelazny: My zapominamy czasami kim on jest

- Nie lubię rozmawiać o poszczególnych piłkarzach, ale Zieliński spisał się bardzo dobrze, był naprawdę bardzo dobry. Czuję satysfakcję, ale wiemy, że jeszcze brakuje małego kroku, by znaleźć się w najlepszej ósemce. W Leverkusen będzie trudno, a w styczniu czekają nas mecze ze Spartą Praga i Monaco. Mimo to nasza dotychczasowa droga jest świetna - mówił Simone Inzaghi, trener Interu na pomeczowej konferencji prasowej.

Zieliński rywalizuje o miejsce w wyjściowym składzie Interu z Ormianinem Henrikhem Mkhitaryanem. Na razie Zieliński znajduje się w pierwszym składzie w meczach Ligi Mistrzów, natomiast w rozgrywkach Serie A głównie pełni rolę rezerwowego. Czy w styczniu Zieliński będzie miał nowego konkurenta do walki o miejsce w składzie?

Czy to będzie nowy rywal Zielińskiego? Władze Interu mają jasne zasady

Na to wskazują informacje z dziennika "Marca", który podaje, że do Interu mógłby trafić Marco Verratti. Włoch aktualnie jest piłkarzem katarskiego Al-Arabi, w którym zarabia 30 mln euro netto rocznie. Jego kontrakt wygasa jednak z końcem czerwca przyszłego roku. Powrót Verrattiego do Włoch wiązałby się ze znaczną redukcją zarobków, ale do przenosin do Interu miałoby dojść w zimowym oknie transferowym. Wcześniej hiszpańskie media podawały, że Verratti oferował swoje usługi Barcelonie.

Czy transfer Verrattiego do Interu jest jednak realny? To zdaje się wykluczać serwis fcinternews.it, który podaje, że Verratti nie spełnia wymagań transferowych właścicieli klubu. W nowej filozofii Inter skupia się na dużo młodszych i tańszych zawodnikach. Na początku listopada Verratti skończył 32 lata.

Verratti trafił do Al-Arabi we wrześniu 2023 r. za 45 mln euro z Paris Saint-Germain. Wcześniej przez jedenaście lat Verratti grał dla PSG, z którym zdobył łącznie 30 trofeów. Jego poprzednie kluby to ASD Manoppello Arabona (1997-2005) i Pescara Calcio (2005-2012). Do tej pory Verratti nie zagrał ani jednego meczu na poziomie Serie A.

Inter zagra w kolejnym ligowym meczu z Fiorentiną. To spotkanie odbędzie się w niedzielę o godz. 18:00.