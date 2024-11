We Włoszech aż huczy od plotek. Milik ma zastąpić gwiazdę

Do tej pory Arkadiusz Milik nie zagrał ani jednego meczu w barwach Juventusu w tym sezonie. Na początku czerwca Milik doznał urazu łąkotki, po którym miał wrócić do gry w sierpniu. Powrót jednak cały czas się opóźniał, a w październiku Milik przeszedł zabieg artroskopowego szycia pozostałości łąkotki przyśrodkowej w lewym kolanie. W ten sposób plany o powrocie Milika do gry w 2024 r. kompletnie upadły. W takiej sytuacji jedynym środkowym napastnikiem w kadrze Juventusu jest Dusan Vlahović.

"K***a, brakuje mi tego wszystkiego. Brakuje mi tej gry. Nie mogę się doczekać, aż tam wrócę, silniejszy i bardziej głodny niż kiedykolwiek" - napisał Milik na Instagramie. - De facto - znów będzie trzeba czekać kolejne trzy, cztery miesiące, aby wrócił do pełnej sprawności. Arek twierdzi, że te kilka miesięcy to realny termin, czyli powiedzmy powrót koło stycznia - mówił Łukasz Wiśniowski w programie "Z tego, co słyszę", w którym pada konkretny termin powrotu Milika do gry.

"O ile w drugiej połowie sezonu nie zdarzy się nieoczekiwana poprawa jego sytuacji, będzie to ostatni sezon tego zawodnika w Juventusie" - pisał dziennik "Corriere dello Sport", wyjaśniając sytuację Milika w Juventusie.

Mimo faktu, że Milik pozostaje poza grą od wielu tygodni, to wiele klubów monitoruje jego sytuację i chętnie widziałoby go u siebie. Latem media łączyły Milika z transferem do Atalanty Bergamo, Parmy czy Besiktasu Stambuł. Teraz też pojawił się chętny na Milika.

Milik w lidze tureckiej? Może zastąpić kontuzjowaną gwiazdę

O wszystkim pisze portal calciomercato.com. Milik pojawił się w artykule wspomnianego serwisu w kontekście możliwego transferu do Galatasaray. Lider ligi tureckiej musi szukać nowego napastnika po tym, jak kontuzji kolana doznał Mauro Icardi. Mowa tutaj o zerwaniu więzadeł krzyżowych, co wyklucza powrót Icardiego do gry jeszcze w tym sezonie. W związku z tym Galatasaray musi dokonać transferu, a jednym z kandydatów jest właśnie Milik.

Calciomercato.com dodaje, że na liście życzeń Galatasaray znajdują się inni napastnicy z ligi włoskiej - Marko Arnautović, Joaquin Correa (obaj Inter Mediolan), Giovanni Simeone (Napoli), Luka Jović (Milan) oraz Eldor Szomurodow (Roma). Wspomniane źródło nie wskazuje, kto jest numerem jeden dla działaczy Galatasaray i nie wiadomo, jaką kwotę musiałoby zapłacić Galatasaray, gdyby decyzja padła na Milika.

Po kontuzji Icardiego Galatasaray ma dwóch środkowych napastników: Victora Osimhena (wypożyczony z Napoli bez opcji wykupu) oraz Michy'ego Batshuayia. Warto dodać, że poza zmaganiami w Turcji Galatasaray rywalizuje w fazie ligowej Ligi Europy - po czterech meczach ma dziesięć punktów, co daje Turkom trzecie miejsce w tabeli.

Milik nie byłby pierwszym polskim piłkarzem w barwach Galatasaray. Dawniej w tym klubie grał Roman Kosecki (1990-1992).