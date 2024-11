To u nich powinien zagrać Kiwior. Prezes włoskiego klubu nie ma złudzeń

Siedem występów, w których uzbierał 321 minut i zanotował dwie asysty - tak wyglądają dokonania Jakuba Kiwiora w obecnym sezonie w barwach Arsenalu. Reprezentant Polski jest tylko głębokim rezerwowym w drużynie Mikela Artety i na komplet minut mógł tylko liczyć w dwóch meczach Pucharu Ligi Angielskiej. To wszystko sprawia, że pojawiają się dyskusje nt. przyszłości Kiwiora w londyńskim zespole. Co prawda może liczyć na dobre zarobki, ale nie na regularną grę, co może odbijać się na jego dyspozycji w narodowych barwach.

Były prezydent Spezii powiedział, do jakiego klubu pasowałby Jakub Kiwior

Czy Kiwior powinien odejść z Arsenalu do innego klubu? Ze znalezieniem nowego pracodawcy nie byłoby pewnie problemu, bo polski obrońca jest ceniony we Włoszech, gdzie przez półtora roku grał dla Spezii Calco, z której za niespełna 20 milionów euro trafił do Arsenalu.

Właśnie były prezydent Spezii Stefano Chisoli wypowiedział się nt. Jakuba Kiwiora. Jego zdaniem 24-latek pasowałby idealnie do Napoli prowadzonego przez Antonio Conte. - Kiwior jest świetnym zawodnikiem, który ma doskonałą technikę i świetną sylwetkę. Jest jeszcze jeden zawodnik, który radzi sobie bardzo dobrzem. Również miałem go w Spezii pasowałby do Conte. To Ardian Ismajli, który jest teraz w Empoli - powiedział Chisoli w radiu Kiss Kiss Napoli.

- Kiwior byłby idealny w czwórce obrońców. Zaczynał jako pomocnik i ma świetny zmysł taktyczny - dodał. Polski obrońca mógłby, w razie transferu do Napoli, pomóc zespołowi z Neapolu w walce o mistrzostwo Włoch.

Jakub Kiwior jest w Arsenalu zawodnikiem drugoplanowym

- Tylko kolejne kontuzje i przedłużające się nieobecności Magalhaesa oznaczałyby, że Kuba mógłby zagrać w podstawowym składzie. Wydaje mi się, że to po prostu zawodnik drugoplanowy - tak o sytuacji Kiwiora mówił ostatnio ekspert od Premier League Michał Zachodny w studiu Viaplay.

Kolejny mecz Arsenal rozegra w niedzielę 10 listopada, gdy zmierzy się na wyjeździe z Chelsea. Trudno spodziewać się, żeby Jakub Kiwior wystąpił w tym spotkaniu. Na kolejne minuty być może będzie mógł liczyć przy okazji meczów reprezentacji Polski w Lidze Narodów przeciwko Portugalii i Szkocji.