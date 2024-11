Arkadiusz Milik nie zagrał jeszcze ani jednej minuty w barwach Juventusu w tym sezonie. Polski napastnik doznał kontuzji łąkotki na początku czerwca w trakcie meczu towarzyskiego Polska - Ukraina, co wykluczyło go nie tylko z Euro 2024, ale także znacznej części sezonu. W październiku Juventus poinformował, że Milik musiał przejść zabieg. To wykluczyło powrót Polaka do gry jeszcze w tym roku i postawiło jego przyszłość pod dużym znakiem zapytania.

Wszystko się wali wokół Milika. Kolejny zwrot

"Corriere dello Sport" poinformowało, że Juventus będzie chciał rozstać się ze swoim napastnikiem po zakończeniu trwającego sezonu. Kontrakt Milika na Allianz Stadium obowiązuje do czerwca 2026 roku. Milik pozostanie poza grą minimum do stycznia, pozostawiając Dusana Vlahovicia bez prawdziwego zmiennika. Serb gra bez przerwy od początku sezonu. Dlatego też gazeta uważa, że ??przyszłość piłkarza jest już przesądzona, a klub będzie szukał następcy, młodszego i zdrowszego zawodnika. "O ile więc w drugiej połowie sezonu nie zdarzy się nieoczekiwana poprawa jego sytuacji, będzie to ostatni sezon tego zawodnika w Juventusie" - podkreślają.

Niedawno wciąż kontuzjowany Arkadiusz Milik przemówił w mediach społecznościowych. Napastnik na Instagramie udostępnił kilka zdjęć i filmów - na jednym strzela gola, na drugim cieszy się ze zdobycia bramki, a na kolejnym wznosi puchar. Pod postem Milik nie omieszkał zamieścić bardzo wymownych słów. "K***a, brakuje mi tego wszystkiego" - napisał po włosku. Kontynuował w języku angielskim. "Brakuje mi tej gry. Nie mogę się doczekać, aż tam wrócę, silniejszy i bardziej głodny niż kiedykolwiek" - dodał.

Jego Juventus pod wodzą Thiago Motty nie radzi sobie oszałamiająco, choć są jedyną niepokonaną drużyną. Po 11. kolejkach zajmuje szóste miejsce z dorobkiem 21 punktów - cztery mniej od liderującego Napoli.