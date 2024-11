Boniek jednym słowem podsumował wieści nt. Sousy. I się zaczęło

AS Roma przeżywa obecnie koszmarny okres. Na początku sezonu z pracą pożegnał się Daniele De Rossi. Jego miejsce zajął Ivan Jurić, ale wyniki drużyny wcale nie uległy polepszeniu. Ekipa z Rzymu wygrała pod jego wodzą zaledwie cztery z dziesięciu meczów i coraz głośniej mówi się o zwolnieniu Chorwata.

AS Roma rusza po Paulo Sousę. Boniek reaguje. Króciutko

W poniedziałek włoskie media przekazały, że nowym trenerem AS Romy może zostać Paulo Sousa. "Osobą, która powinna była otrzymać telefon jest Paulo Sousa, obecnie trener Shabab Al-Ahli. Portugalczyk ma klauzulę, dzięki której mógłby zostać puszczony, ale pod specjalnymi warunkami" - czytamy.

Na te wieści krótko zareagował Zbigniew Boniek. "Głupota" - napisał na Twitterze. Na jego wpis błyskawicznie zareagowali fani, którzy wytknęli mu hipokryzję. "Trzeba było tak myśleć w styczniu 2021 roku...", "przyznajesz się do błędu?", "Szkoda, że Pan tak nie myślał, jak Sousa przejmował reprezentację" - czytamy. "Chodzi o to, że to jest według mojej wiedzy fake news, ale każdy może się mylić" - dodał później Boniek.

Przypomnijmy, że Zbigniew Boniek, gdy jeszcze był prezesem PZPN, zatrudnił Paulo Sousę na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Były piłkarz uważał Portugalczyka za świetnego fachowca. I choć pozory sprawiał doskonałe, to "uciekł" z naszego kraju w atmosferze skandalu, wybierając lukratywną ofertę z brazylijskiego Flamengo. Po opuszczeniu reprezentacji Polski poza Flamengo i Shabab Al-Ahli Sousa prowadził również Salernitanę. Sousa we Włoszech jest postacią rozpoznawalną, bo w latach 2015-17 pracował także z tamtejszą Fiorentiną, a w przeszłości był piłkarzem Juventusu, Interu i Parmy.

AS Roma po 11 kolejkach zajmuje 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 13 punktów. Kolejną szansę na poprawę wyników będzie miała w niedzielę. Tego dnia o godzinie 15:00 podejmie na własnym stadionie Bolognę.