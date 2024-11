Brutalna ocena gry Zalewskiego. Włosi przestali się szczypać

W ostatnich tygodniach po zmianie trenera w AS Roma sytuacja Nikoli Zalewskiego uległa znacznej poprawie. Wywalczył miejsce w podstawowym składzie, w którym zaczął także spotkanie przeciwko Hellasowi Verona w 11. kolejce Serie A.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski czy Kylian Mbappe? Madryt zdecydował. Ale akcja

Znowu to samo. Brutalna ocena dla Zalewskiego. Włosi się nie szczypią

Niestety 22-letni wahadłowy ponownie znalazł się na ustach wszystkich niekoniecznie z pozytywnych powodów. Już w 13. minucie podał wprost pod nogi rywala, którym był Duńczyk Casper Tengstedt. Ten nieabsorbowany przebiegł z piłką kilkanaście metrów i pewnym strzałem dał prowadzenie gospodarzom. - Fatalnie pomylił się Zalewski. Co on zrobił? Widzieliśmy jego reakcję, złapał się za głowę. O rany i to nie jest jedyny błąd, który popełnia w tym sezonie polski pomocnik. Fatalnie zagrał teraz do środka i rywale z tego skorzystali. To był nieprawdopodobny błąd - mówili komentatorzy Eleven Sports, a Polakowi oberwało się także od kibiców w mediach społecznościowych.

Na szczęście w 28. minucie Zalewskiemu udało się odkupić część win. Wbiegł w pole karne i świetnie zagrał piłkę Matiasowi Soule, który z bliska trafił do siatki, jednakże AS Roma i tak przegrała całe spotkanie 2:3.

"Zalewski, kolejny poważny błąd" - tak o występie Polak pisze kibicowski portal RomaToday, który wystawił mu notę pięć w dziesięciopunktowej skali. To najniższa ocena w zespole obok obrońcy N'Dicki. "Daje Veronie gola na 1:0 po rażącym, poważnym i koncepcyjnym błędzie. Nikczemny. Kolejny w tym sezonie, po tym, który dał Interowi zwycięstwo. Tylko częściowo odkupuje winy asystą dla Soule" - czytamy. Oberwało się także trenerowi Ivanowi Juriciowi. "Jego wybory trenerskie pozostają niezrozumiałe. Zarówno wyjściowa jedenastka, jak i zmiany" - można przypuszczać, że chodzi m.in. także o Zalewskiego.

"Zalewski niedostateczny, ale i tak nie jest najgorszy" - to z kolei portal romanista.it, który otrzymał brutalną notę cztery. "Najgorzej jednak nie jest z polskim skrzydłowym, ale z chorwackim trenerem, który przy zmianach nie potrafi dać odpowiedniego impulsu, a teraz naprawdę mógł nadejść dla niego koniec" - podkreślają.

"Kolejne szaleństwo po Interze" - nie szczypie się calciomercato.it, przypominając niedawną podobną wpadkę Zalewskiego. W tym medium Polak został wybrany najgorszym zawodnikiem Romy. Podobnie widzą to na asromalive.it. Tam Zalewski otrzymał ocenę 3,5. "Nieobecny mentalnie" - podsumowują.