Co za słowa o Miliku prosto z Włoch! Są o tym przekonani

160 - tyle dni już minęło od ostatniego występu Arkadiusza Milika w barwach Juventusu. 30-letni napastnik w czerwcu tego roku doznał poważnej kontuzji kolana w meczu towarzyskim reprezentacji Polski z Ukrainą (3:1). Z tego powodu Milik opuścił tegoroczne mistrzostwa Europy rozegrane w Niemczech.

REKLAMA

Zobacz wideo

We Włoszech jest wiara w Milika. "Może wnieść swój wkład do drużyny"

Kibice reprezentacji Polski i Juventusu czekają na powrót Arkadiusza Milika do gry. - Włoscy dziennikarze poinformowali, że tuż po powrocie do gry Arkadiusz Milik będzie musiał udowodnić swoją przydatność dla Juventusu, bo w przeciwnym razie klub z Turynu będzie szukał nowego napastnika, który będzie alternatywą dla będącego w bardzo dobrej formie Serba Dusana Vlahovicia - pisał Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl.

W Turynie, mimo niepewnej sytuacji zdrowotnej Arkadiusza Milika, wciąż w niego wierzą.

- Jak dotąd panuje przekonanie, że Milik po powrocie do dyspozycji, może wnieść swój wkład do drużyny. Oczywiście będziemy musieli zrozumieć jego kondycję fizyczną. Nastroje dotyczące Milika są obecnie w stanie gotowości: rozczarowanie z powodu utraty zastępcy Vlahovicia i poczucie niepewności co do przyszłości. Długa nieobecność Polaka komplikuje nieco strategie transferową Juventusu, który będzie dokonywał wyborów w poszczególnych sektorach boiska. Stanowisko klubu polega na próbie zrozumienia położenia Arka - powiedział Andrea Bargione, dziennikarz juventusnews24.com, dla "WP Sportowe Fakty"

Arkadiusz Milik z niecierpliwością czeka na powrót do gry. - Dał to zrozumienia po szlagierowym meczu Serie A pomiędzy Interem Mediolan a Juventusem, w którym dwa gole dla gospodarzy strzelił Piotr Zieliński, a spotkanie ostatecznie zakończyło się remisem 4:4. ""K***a, brakuje mi tego wszystkiego. Brakuje mi tej gry. Nie mogę się doczekać, aż tam wrócę, silniejszy i bardziej głodny niż kiedykolwiek" - napisał Arkadiusz Milik na Instagramie, dodając też wymowne zdjęcia i filmiki - dodawał Jakub Seweryn.

Milik zagrał dla Juventusu 75 spotkań, zdobył 17 goli i miał dwie asysty. Jego łączny bilans we włoskiej Serie A to 49 bramek i cztery asysty w 152 spotkaniach.

Juventus po dziesięciu kolejkach Serie A z 18 punktami jest na szóstym miejscu w tabeli. Do prowadzącego Napoli traci jednak już siedem punktów.