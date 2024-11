"Miałem okazję spotkać się z Milikiem w Warszawie". Są nowe wieści

Trudno powiedzieć, jak by się potoczyła kariera Arkadiusza Milika, gdyby nie poważne kontuzje, które dręczą 30-letniego reprezentanta Polski. Aktualny napastnik Juventusu w poprzednich latach dwukrotnie zrywał więzadło krzyżowe w kolanie, z powodu kontuzji stracił także Euro 2020, a ostatnio wypadł z gry tuż przed kolejnymi mistrzostwami Europy.

Arkadiusz Milik był na liście powołanych Michała Probierza na Euro 2024, ale znów miał koszmarnego pecha. W trakcie czerwcowego meczu towarzyskiego z Ukrainą (3:1) na PGE Narodowym w Warszawie doznał urazu łąkotki, który wyklucza go z gry już na pół roku. Co więcej, ta przerwa jeszcze się przedłuży, bo były napastnik Ajaksu, Napoli i Marsylii musiał w ostatnich tygodniach przejść kolejną artroskopię kolana.

Nowe informacje ws. powrotu do gry Arkadiusza Milika. Znany dziennikarz ujawnia

W programie "Z tego, co słyszę" na kanale Meczyki nowe informacje ws. powrotu do gry Milika przedstawił Łukasz Wiśniowski.

- Miałem okazję spotkać się z Arkiem Milikiem w Warszawie. De facto - znów będzie trzeba czekać kolejne trzy, cztery miesiące, aby wrócił do pełnej sprawności. Arek twierdzi, że te kilka miesięcy to realny termin, czyli powiedzmy powrót koło stycznia - powiedział Wiśniowski.

Włoscy dziennikarze z kolei poinformowali, że tuż po powrocie do gry Arkadiusz Milik będzie musiał udowodnić swoją przydatność dla Juventusu, bo w przeciwnym razie klub z Turynu będzie szukał nowego napastnika, który będzie alternatywą dla będącego w bardzo dobrej formie Serba Dusana Vlahovicia.

Sam Milik nie może się doczekać gry w piłkę. Dał to zrozumienia po szlagierowym meczu Serie A pomiędzy Interem Mediolan a Juventusem, w którym dwa gole dla gospodarzy strzelił Piotr Zieliński, a spotkanie ostatecznie zakończyło się remisem 4:4.

""K***a, brakuje mi tego wszystkiego. Brakuje mi tej gry. Nie mogę się doczekać, aż tam wrócę, silniejszy i bardziej głodny niż kiedykolwiek" - napisał Arkadiusz Milik na Instagramie, dodając też wymowne zdjęcia i filmiki.

Do tej pory Arkadiusz Milik rozegrał dla Juventusu 75 meczów oficjalnych, w których strzelił 17 goli, co daje zdecydowanie najgorszą średnią dla 30-latka od momentu, w którym jako nastolatek nie poradził sobie w niemieckiej Bundeslidze. Jego łączny bilans we włoskiej Serie A to 49 goli w 152 spotkaniach.