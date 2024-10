Szybko poszło. Trener Zalewskiego już na wylocie. "Klub klaunów"

Ten sezon w wykonaniu Romy jest daleki od ideału. W Lidze Europy Roma ma cztery punkty po trzech meczach, natomiast w Serie A zgromadziła dziesięć punktów po dziewięciu meczach, co daje jej 12. miejsce. Sezon jako trener Romy rozpoczynał Daniele De Rossi, ale został zwolniony po trzech remisach i porażce w czterech meczach. Jego miejsce zajął Ivan Jurić, który wcześniej wyrobił sobie renomę w lidze włoskiej po pracy w Torino czy Hellasie Verona.

W długiej perspektywie wyniki Romy znacząco się nie poprawiły - do tej pory w Serie A wygrała zaledwie dwa z dziewięciu spotkań (3:0 z Udinese i 2:1 z Venezią). W miniony weekend Roma przegrała aż 1:5 z Fiorentiną. Przy okazji meczu z Fiorentiną miało dojść do kłótni między trenerem Juriciem a Gianluką Mancinim. "To potwierdzenie niezaprzeczalnego faktu, że atmosfera w szatni Romy jest bardzo ciężka" - pisało "Corriere dello Sport".

Na początku września z pierwszego zespołu Romy wykluczony był Nicola Zalewski w związku z brakiem finalizacji transferu do Galatasaray, ale w październiku wrócił już do łask u nowego szkoleniowca. Czy niebawem Zalewski będzie miał trzeciego trenera w tym sezonie w Romie?

Zalewski będzie miał nowego trenera? Możliwy powrót... De Rossiego

Dziennik "Il Messaggero" informuje, że Jurić może zostać wkrótce zwolniony z Romy. Może do tego dojść, jeżeli w czwartek Roma nie wygra na Stadio Olimpico z Torino. W takiej sytuacji Jurić przestałby prowadzić Romę po zaledwie 43 dniach. - Nie myślę o zwolnieniu. Wykonuję swoją pracę i co się stanie, to się stanie. Pozostaję przy swoich pomysłach, jestem w stałym kontakcie z prezesem, rozmawialiśmy o wielu rzeczach - mówił Jurić na jednej z konferencji prasowych.

Kibice Romy są wściekli z powodu obecnych wyników. "Klub klaunów, drużyna mięczaków, pakujcie walizki... Wy*******ać" - czytamy na jednym z banerów przed ośrodkiem treningowym Romy. Kto może zostać następcą Juricia? Włoskie media piszą o możliwym powrocie De Rossiego, ale nie jest to jedyny kandydat. W tym gronie jest też Roberto Mancini (były selekcjoner reprezentacji Włoch) czy Claudio Ranieri (trener Romy w latach 2009-2011 i od marca do czerwca 2019 r.).

Aktualnie Roma traci osiem punktów do czwartego Juventusu, który zajmuje ostatnie miejsce gwarantujące udział w Lidze Mistrzów. W listopadzie Roma zagra z Hellasem Verona (03.11), Bologną (10.11) i Napoli (24.11), a także z Royalem Union Saint-Gilloise (07.11) i Tottenhamem (28.11) w Lidze Europy.